Фиорентина – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матч плей-офф квалификации Лиги конференций
В четверг, 28 августа, проходит ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».
Встречу принимает «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
Первый матч завершился победой итальянской команды со счетом 3:0.
Лига конференций. плей-офф квалификации. 2-й матч
Фиорентина – Полесье – 0:2 (обновляется)
Голы: Назаренко, 2, Андриевский, 14
События матча
