Фиорентина – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 28 августа, проходит ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».

Встречу принимает «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый матч завершился победой итальянской команды со счетом 3:0.

Лига конференций. плей-офф квалификации. 2-й матч

Фиорентина – Полесье – 0:2 (обновляется)

Голы: Назаренко, 2, Андриевский, 14