  4. Фиорентина – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
Фиорентина
28.08.2025 21:00 – перерыв 2-й матч. Результат первого матча 3:0 0 : 2
Полесье
Лига конференций
28 августа 2025, 21:32 | Обновлено 28 августа 2025, 21:47
Фиорентина – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матч плей-офф квалификации Лиги конференций

ФК Полесье

В четверг, 28 августа, проходит ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».

Встречу принимает «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый матч завершился победой итальянской команды со счетом 3:0.

Лига конференций. плей-офф квалификации. 2-й матч

Фиорентина – Полесье – 0:2 (обновляется)

Голы: Назаренко, 2, Андриевский, 14

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Полесье).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
