Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Лига конференций
Фиорентина
28.08.2025 21:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 августа 2025, 12:51 |
133
0

Фиорентина – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26

Ответный поединок четвертого раунда квалификации ЛК 28 августа в 21:00 по Киеву

27 августа 2025, 12:51 |
133
0
Фиорентина – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

28 августа свой ответный матч в плей-офф квалификации Лиги конференций проведут Фиорентина и Полесье. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фирентина

Для «фиалок» выигрыш Лиги конференций уже становится вызовом, команда дважды играла в финалах этого турнира. В 2023 году Фиорентина уступила в битве за трофей Вест Хэму, пропустив на 90-й минуте – 1:2, сезоном позже проиграли в финале Олимпиакосу 0:1, единственный мяч был забит на 116-й минуте овертайма.

В первом туре Серии А команда была близка к выездной победе над Кальяри, но соперник сумел сравнять счет на 90+4 минуте, в итоге 1:1. «Фиалки» могут не играть в полную силу предстоящий матч, тот случай, когда можно дать шанс некоторым не основным игрокам. Конечно, команда будет играть на победу, чтоб порадовать родную публику, хотя может себе позволить себе проиграть с точки зрения результата первой встречи.

Полесье

Можно смело говорить о том, что украинский клуб завершает свою еврокубковую кампанию. Конечно, Полесью сложно конкурировать с представителем топ-лиги, возможно немного не повезло с соперником, ведь могло быть больше шансов на попадание в основную часть турнира.

Подопечные Руслана Ротаня с приключениями прошли Санта Колому из Андорры, уступив в домашнем матче 1:2, а потом выиграли на выезде 4:1. Против венгерского Пакша команда чуть не растеряла преимущество, выиграв дома 3:0, уступили на выезде 1:2. Никто шансов против Фиорентины не давал, но команда и не прыгнула выше головы. Нет необходимого опыта и класса игроков. Есть проблемы и в УПЛ, где у Полесья всего одна победа при двух поражениях.

Личные встречи

В первом матче Фиорентина в первом тайме успела забить два мяча и остаться в меньшинстве. Полесье не только не воспользовалось численным перевесом, а и пропустило еще один мяч, уступив в итоге 0:3 в формально домашней встрече.

Прогноз

В этой паре уже все понятно, соперники отличаются в классе и три гола в гостях украинскому клубу не отыграть.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Фиорентина – 1,21, ничья – 6,4, победа Полесье – 10,04. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, итальянский клуб одержит еще одну уверенную победу, поэтому ставлю на успех «фиалок» с форой -2 за 1,91.

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
28 августа 2025 -
21:00
Полесье
Фора Фиорентины (-2) 1.91 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Серветт – Шахтер
Серветт – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Фиорентина Полесье Житомир Фиорентина - Полесье Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26 августа 2025, 14:53 35
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко

Валерий Василенко – о выборе наставника сборной Украины на старт отбора ЧМ-2026

Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Теннис | 26 августа 2025, 19:48 34
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open

В первом раунде Открытого чемпионата США Марта переиграла Кэти Бултер в двух сетах

Коуч Шахтера назвал футболистов, которых Ребров должен вызвать в сборную
Футбол | 27.08.2025, 13:28
Коуч Шахтера назвал футболистов, которых Ребров должен вызвать в сборную
Коуч Шахтера назвал футболистов, которых Ребров должен вызвать в сборную
Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины
Футбол | 27.08.2025, 07:51
Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины
Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Волейбол | 26.08.2025, 17:12
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 64
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
26.08.2025, 00:03
Бокс
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
25.08.2025, 11:43 2
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25.08.2025, 16:56 12
Теннис
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем