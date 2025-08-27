Фиорентина – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

28 августа свой ответный матч в плей-офф квалификации Лиги конференций проведут Фиорентина и Полесье. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фирентина

Для «фиалок» выигрыш Лиги конференций уже становится вызовом, команда дважды играла в финалах этого турнира. В 2023 году Фиорентина уступила в битве за трофей Вест Хэму, пропустив на 90-й минуте – 1:2, сезоном позже проиграли в финале Олимпиакосу 0:1, единственный мяч был забит на 116-й минуте овертайма.

В первом туре Серии А команда была близка к выездной победе над Кальяри, но соперник сумел сравнять счет на 90+4 минуте, в итоге 1:1. «Фиалки» могут не играть в полную силу предстоящий матч, тот случай, когда можно дать шанс некоторым не основным игрокам. Конечно, команда будет играть на победу, чтоб порадовать родную публику, хотя может себе позволить себе проиграть с точки зрения результата первой встречи.

Полесье

Можно смело говорить о том, что украинский клуб завершает свою еврокубковую кампанию. Конечно, Полесью сложно конкурировать с представителем топ-лиги, возможно немного не повезло с соперником, ведь могло быть больше шансов на попадание в основную часть турнира.

Подопечные Руслана Ротаня с приключениями прошли Санта Колому из Андорры, уступив в домашнем матче 1:2, а потом выиграли на выезде 4:1. Против венгерского Пакша команда чуть не растеряла преимущество, выиграв дома 3:0, уступили на выезде 1:2. Никто шансов против Фиорентины не давал, но команда и не прыгнула выше головы. Нет необходимого опыта и класса игроков. Есть проблемы и в УПЛ, где у Полесья всего одна победа при двух поражениях.

Личные встречи

В первом матче Фиорентина в первом тайме успела забить два мяча и остаться в меньшинстве. Полесье не только не воспользовалось численным перевесом, а и пропустило еще один мяч, уступив в итоге 0:3 в формально домашней встрече.

Прогноз

В этой паре уже все понятно, соперники отличаются в классе и три гола в гостях украинскому клубу не отыграть.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Фиорентина – 1,21, ничья – 6,4, победа Полесье – 10,04. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, итальянский клуб одержит еще одну уверенную победу, поэтому ставлю на успех «фиалок» с форой -2 за 1,91.