  Фиорентина – Полесье. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
Фиорентина
28.08.2025 21:00 - : -
Полесье
28 августа 2025, 10:33 | Обновлено 28 августа 2025, 10:36
Фиорентина – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка раунда плей-офф Лиги конференций

Фиорентина – Полесье. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

28 августа в 22:00 по киевскому времени состоится второй матч плей-офф квалификации Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Полесьям». Игра пройдет в Реджи-Эмилии на поле стадиона «Стадио-Чмтта-Дель-Триколоре».

Итальянский клуб серьезно относится к Лиге конференций, дважды выходя в финал: в 2023 уступил «Вест Гему» (1:2), в 2024 – «Олимпиакоса» (0:1 в овертайме). В Серии А стартовали с ничьей против «Кальяри» (1:1), пропустив на 90+4 минуте. В матче с «Полисьям» могут дать шанс резервистам, но дома все равно будут играть на победу.

Украинский клуб вряд ли сможет отыграть три мяча после домашнего поражения 0:3. Команда с трудом прошла «Санта-Колому» и «Пакш», но в противостоянии с представителем Серии А шансов объективно мало. В чемпионате Украины дела тоже неутешительны: одна победа и два поражения.

В Прешове «Фиорентина» забила дважды до перерыва, осталась в меньшинстве, но сумела довести игру до разгромной победы. Таким образом, «Полесье», похоже, завершает еврокубковый сезон – класс соперников слишком разный, а преимущество «Фиорентины» выглядит непреодолимой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фиорентина» – «Полесье» в украинской версии сайта.

Фиорентина
28 августа 2025 -
21:00
Полесье
Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Фиорентина - Полесье текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
