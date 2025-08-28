28 августа в 22:00 по киевскому времени состоится второй матч плей-офф квалификации Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Полесьям». Игра пройдет в Реджи-Эмилии на поле стадиона «Стадио-Чмтта-Дель-Триколоре».

Итальянский клуб серьезно относится к Лиге конференций, дважды выходя в финал: в 2023 уступил «Вест Гему» (1:2), в 2024 – «Олимпиакоса» (0:1 в овертайме). В Серии А стартовали с ничьей против «Кальяри» (1:1), пропустив на 90+4 минуте. В матче с «Полисьям» могут дать шанс резервистам, но дома все равно будут играть на победу.

Украинский клуб вряд ли сможет отыграть три мяча после домашнего поражения 0:3. Команда с трудом прошла «Санта-Колому» и «Пакш», но в противостоянии с представителем Серии А шансов объективно мало. В чемпионате Украины дела тоже неутешительны: одна победа и два поражения.

В Прешове «Фиорентина» забила дважды до перерыва, осталась в меньшинстве, но сумела довести игру до разгромной победы. Таким образом, «Полесье», похоже, завершает еврокубковый сезон – класс соперников слишком разный, а преимущество «Фиорентины» выглядит непреодолимой.

