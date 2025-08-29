РОТАНЬ: «Мы хотим играть в нормальных условиях, как это делает Фиорентина»

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань прокомментировал поражение команды в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций против итальянской Фиорентины (2:3):

– Насколько вы верили в то, что сможете пройти в основной этап?

– Для нас это не была хорошая игра, результат нас огорчает. В первом тайме мы были агрессивны, и я видел, что команда показывала ту игру, которая мне нравится видеть. Нам не хватило опыта и качества, в то время как Фиорентина, выпустив некоторых игроков, значительно повысила свой технический уровень.

– Насколько вы расстроены после сегодняшнего матча?

– Есть сожаления. Мы не чувствовали себя обреченными и не заслуживали поражения в первом матче со счетом 0:3. К тому же, мы не смогли играть в равных составах в той встрече. В любом случае я очень доволен тем духом, который команда проявила на поле. Я очень уважаю Пиоли и благодарю его за то, что он сделал, и за то, какой он человек. Желаю Фиорентине всего наилучшего и надеюсь, что она сможет выиграть Лигу конференций.

– Вы встречались с Фиорентиной как игрок несколько лет назад: нынешняя команда сильнее или та, при Монтелле?

– Не знаю, что ответить… Прошло много лет, все игроки изменились. Играть против Фиорентины всегда очень сложно. Футбол тоже изменился: теперь он более тактический и быстрый».

– Насколько тяжело играть при продолжающейся войне и, в частности, провести первый матч с «фиалками» в Словакии?

– Очень трудно играть чемпионат в Украине под сирены и ракеты, которые летят над нашими головами: этой ночью россия бомбила Киев и убила 18 человек, среди которых были дети. Мы стараемся отбить врага, и для нас это огромное горе – видеть гибель мирных жителей. Мы хотим мира: мы хотим играть в нормальных условиях, как это делает Фиорентина.

Полесье проиграло противостояние Фиорентине с общим счетом 2:6. Украинская команда завершила выступления в квалификации еврокубка.

Видеообзор матча Фиорентина – Полесье (3:2)