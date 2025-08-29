Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОТАНЬ: «Мы хотим играть в нормальных условиях, как это делает Фиорентина»
Лига конференций
Проходит дальше Фиорентина
28.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 3 : 2
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
29 августа 2025, 02:43 |
349
2

РОТАНЬ: «Мы хотим играть в нормальных условиях, как это делает Фиорентина»

Наставник Полесья прокомментировал поражение фиалкам (2:3) в Q4 Лиги конференций

29 августа 2025, 02:43 |
349
2
РОТАНЬ: «Мы хотим играть в нормальных условиях, как это делает Фиорентина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань прокомментировал поражение команды в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций против итальянской Фиорентины (2:3):

– Насколько вы верили в то, что сможете пройти в основной этап?

– Для нас это не была хорошая игра, результат нас огорчает. В первом тайме мы были агрессивны, и я видел, что команда показывала ту игру, которая мне нравится видеть. Нам не хватило опыта и качества, в то время как Фиорентина, выпустив некоторых игроков, значительно повысила свой технический уровень.

– Насколько вы расстроены после сегодняшнего матча?

– Есть сожаления. Мы не чувствовали себя обреченными и не заслуживали поражения в первом матче со счетом 0:3. К тому же, мы не смогли играть в равных составах в той встрече. В любом случае я очень доволен тем духом, который команда проявила на поле. Я очень уважаю Пиоли и благодарю его за то, что он сделал, и за то, какой он человек. Желаю Фиорентине всего наилучшего и надеюсь, что она сможет выиграть Лигу конференций.

– Вы встречались с Фиорентиной как игрок несколько лет назад: нынешняя команда сильнее или та, при Монтелле?

– Не знаю, что ответить… Прошло много лет, все игроки изменились. Играть против Фиорентины всегда очень сложно. Футбол тоже изменился: теперь он более тактический и быстрый».

– Насколько тяжело играть при продолжающейся войне и, в частности, провести первый матч с «фиалками» в Словакии?

– Очень трудно играть чемпионат в Украине под сирены и ракеты, которые летят над нашими головами: этой ночью россия бомбила Киев и убила 18 человек, среди которых были дети. Мы стараемся отбить врага, и для нас это огромное горе – видеть гибель мирных жителей. Мы хотим мира: мы хотим играть в нормальных условиях, как это делает Фиорентина.

Полесье проиграло противостояние Фиорентине с общим счетом 2:6. Украинская команда завершила выступления в квалификации еврокубка.

Видеообзор матча Фиорентина – Полесье (3:2)

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Фиорентина).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Раньери (Фиорентина).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Додо (Фиорентина).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Полесье).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
По теме:
Университатя и украинцы сенсационно выбили Башакшехир и вышли в основу ЛК
Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 8 матчей подряд
Полесье Житомир Фиорентина Фиорентина - Полесье Лига конференций Руслан Ротань пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Футбол | 28 августа 2025, 07:44 30
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги

Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 28 августа 2025, 14:30 30
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера

В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда

Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29.08.2025, 00:55
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Обидчики Шахтера пробились в основной этап Лиги Европы 2025/26
Футбол | 29.08.2025, 02:53
Обидчики Шахтера пробились в основной этап Лиги Европы 2025/26
Обидчики Шахтера пробились в основной этап Лиги Европы 2025/26
Динамо нашло нового вратаря, но его запрос по зарплате отпугнул клуб
Футбол | 28.08.2025, 06:36
Динамо нашло нового вратаря, но его запрос по зарплате отпугнул клуб
Динамо нашло нового вратаря, но его запрос по зарплате отпугнул клуб
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
И эта девочка ноет.. Какие вротань тебе ещё условия нужны для побед. Зарплата хорошая. Игроки нормальные. Играй и выигрывай.
Ответить
0
Alexander Киев
Краще би ти сподівався на перемогу Шахтаря та динамо 🤔
Ответить
0
Популярные новости
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 2
Бокс
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 11
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
27.08.2025, 23:59 20
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 6
Бокс
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем