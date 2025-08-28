Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций. Раунд Q4. Ответный матч (первая игра – 3:0)

«Фиорентина» – «Полесье» – 3:2

Голы: Додо, 79, Раньери, 86, Джеко, 89 – Назаренко, 2, Андриевский, 13

Предупреждения: Таллес Коста, 45, Караман, 84

«Фиорентина»: де Хеа – Комуццо (Погранчич, 65), Мари, Вити (Раньери, 85) – Додо, Фаджоли, Мандрагора (Зом, 65), Паризи (Госенс, 46) – Ндур (Гудмундссон, 46), Джеко

«Полесье»: Кудрик – Кравченко (Корнийчук, 81), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко (Караман, 81), Андриевский – Гуцуляк, Таллес Коста (Леднев, 56), Назаренко (Гонсалвеш, 81) – Филиппов (Гайдучик, 68)

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Испания)

«Стадио-Дель-Чита-Триколоре» (Реджа-Эмилия, Италия)

ФИОРЕНТИНА - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА