Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине
Житомирская команда по ходу матча вела в счете 2:0, но проиграла и вылетела из ЛК
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Лига конференций. Раунд Q4. Ответный матч (первая игра – 3:0)
«Фиорентина» – «Полесье» – 3:2
Голы: Додо, 79, Раньери, 86, Джеко, 89 – Назаренко, 2, Андриевский, 13
Предупреждения: Таллес Коста, 45, Караман, 84
«Фиорентина»: де Хеа – Комуццо (Погранчич, 65), Мари, Вити (Раньери, 85) – Додо, Фаджоли, Мандрагора (Зом, 65), Паризи (Госенс, 46) – Ндур (Гудмундссон, 46), Джеко
«Полесье»: Кудрик – Кравченко (Корнийчук, 81), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко (Караман, 81), Андриевский – Гуцуляк, Таллес Коста (Леднев, 56), Назаренко (Гонсалвеш, 81) – Филиппов (Гайдучик, 68)
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
«Стадио-Дель-Чита-Триколоре» (Реджа-Эмилия, Италия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фран Гонсалес переведен в «Реал Мадрид Кастилья»
Смотрите видеообзор ответного матч плей-офф квалификации Лиги конференций
Фіорентина грала майже резервом. Лише вкінці почали виходити основні.
Різниця в класі двох команд- прірва.
Для потрібного результату, Фіорентина спокійно знайшла ресурс в собі, щоб забити 3 голи за 12 хвилин .