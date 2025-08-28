Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине
Лига конференций
Проходит дальше Фиорентина
28.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 3 : 2
Полесье
28 августа 2025, 22:50 | Обновлено 28 августа 2025, 22:53
Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине

Житомирская команда по ходу матча вела в счете 2:0, но проиграла и вылетела из ЛК

Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций. Раунд Q4. Ответный матч (первая игра – 3:0)

«Фиорентина» – «Полесье» – 3:2

Голы: Додо, 79, Раньери, 86, Джеко, 89 – Назаренко, 2, Андриевский, 13

Предупреждения: Таллес Коста, 45, Караман, 84

«Фиорентина»: де Хеа – Комуццо (Погранчич, 65), Мари, Вити (Раньери, 85) – Додо, Фаджоли, Мандрагора (Зом, 65), Паризи (Госенс, 46) – Ндур (Гудмундссон, 46), Джеко

«Полесье»: Кудрик – Кравченко (Корнийчук, 81), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко (Караман, 81), Андриевский – Гуцуляк, Таллес Коста (Леднев, 56), Назаренко (Гонсалвеш, 81) – Филиппов (Гайдучик, 68)

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Испания)

«Стадио-Дель-Чита-Триколоре» (Реджа-Эмилия, Италия)

ФИОРЕНТИНА - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Фиорентина - Полесье отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
KOT
Прикро що програли, але показали бойовий футбол, молодці!
Ответить
+6
Saar
Лука Раньері на 85 хвилині вийшов, на 86 забив. 
Фіорентина грала майже резервом. Лише вкінці почали виходити основні.
Різниця в класі  двох команд- прірва.
Для потрібного результату, Фіорентина спокійно знайшла ресурс в собі, щоб забити 3 голи за 12 хвилин .
Ответить
+4
Viktor Shuper
нормальний матч. дуже гідний. 0:2 вели, але треба було забивати 3-ій. через це почали відкриватися і менше думати про захист, що і вилилось в пропущені, бо італійці набагато вищі класом. цілком гідна гра. навіть при такому різному класі забити 2 голи Фіорентині це вже дорого вартує
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Alex Moos
Треба міняти заголовок на "Як обісратись за 12 хвилин"
Ответить
0
Перець
Гідно просрали ,як я і прогнозував два  дні назад
Ответить
0
ТвояМамка
1 тайм был нечто эпичное.. а во 2 сосямбра
Ответить
0
Віталій Ткачук
В кінці другого тайму розвалились просто.Як так, х.з., або Ротань.
Ответить
0
Ігор Сірий
Заголовок "Гідна гра..." Це просрати все за 10 хвилин?. 
Ответить
0
Slunkoo
6 2 summar nebacu nicoho dostojnoho
Ответить
0
BATI-GOOOOOL
Як на мене краще програли би  відразу чим так....Була надія хоч взяти 3 або 1 бал ,підсумок 0,
Ответить
-1
kadaad .
Фиоринтина выпустила второй состав?
Ответить
-2
Антон Човбан
Йобані козли 
Ответить
-2
Alehandro
Таке відчуття, що керівництво Полісся в останній момент нормально грошей закинули на перемогу фіалок. Чимось іншим пояснити таку пасивність в обороні важко
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Нікчемні клоуни! Дарма почав хвалити вас. Достатньо було фіалкам трошки увімкнутися і на тому все.
Ответить
-2
2112
Два ДНА Українського футболу!
Ответить
-3
MIRRA
вовки-імп0тенти
Ответить
-3
2112
Навіщо було позориться? Сиділи би краще дома. Разом з Динамо.
Ответить
-7
