2-й тур Лиги Европы. Первый блок: драматичное поражение Ромы с Довбиком
Украинский форвард римского клуба не реализовал пенальти
Вечером 2 октября проходят матчи 2-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 18 поединков. Завершились 9 игр первого блока.
Итальянская Рома дома уступила французскому клубу Лилль (0:1). Единственный гол забил Хаукон-Арнар Харальдссон на 6-й минуте.
Волки проиграли драматично. Украинский форвард Артем Довбик вышел на замену за Рому на 78-й минуте и не забил пенальти на 82-й минуте, как и Матиас Суле не реализовал удар с точки на 85-й минуте.
Лига Европы УЕФА 2025/26
2-й тур. 2 октября. Первый блок матчей
19:45. Болонья (Италия) – Фрайбург (Германия) – 1:1
Голы: Орсолини, 29 – Адаму, 57 (пен)
19:45. Бранн (Норвегия) – Утрехт (Нидерланды) – 1:0
Гол: Магнуссон, 41
19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Мальме (Швеция) – 3:0
Голы: Выдра, 34, Дуросинми, 44, Спачил, 53
19:45. Лудогорец (Болгария) – Бетис (Испания) – 0:2
Голы: Ло Чельсо, 31, Сон, 53 (автогол)
19:45. Панатинаикос (Греция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – 1:2
Голы: Свидерски, 55 – Смит, 75, 82
19:45. Рома (Италия) – Лилль (Франция) – 0:1
Гол: Харальдссон, 6
19:45. Селтик (Шотландия) – Брага (Португалия) – 0:2
Голы: Орта, 20, Гонсалу, 85
19:45. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:2
Голы: Монтейру, 11, 36
19:45. Фенербахче (Турция) – Ницца (Франция) – 2:1
Голы: Актюркоглу, 3, 25 – Кевин Карлос, 37 (пен)
Турнирная таблица
Инфографика
