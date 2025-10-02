2-й тур Лиги Европы. Первый блок: драматичное поражение Ромы с Довбиком

Вечером 2 октября проходят матчи 2-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков. Завершились 9 игр первого блока.

Итальянская Рома дома уступила французскому клубу Лилль (0:1). Единственный гол забил Хаукон-Арнар Харальдссон на 6-й минуте.

Волки проиграли драматично. Украинский форвард Артем Довбик вышел на замену за Рому на 78-й минуте и не забил пенальти на 82-й минуте, как и Матиас Суле не реализовал удар с точки на 85-й минуте.

Лига Европы УЕФА 2025/26

2-й тур. 2 октября. Первый блок матчей

19:45. Болонья (Италия) – Фрайбург (Германия) – 1:1

Голы: Орсолини, 29 – Адаму, 57 (пен)

19:45. Бранн (Норвегия) – Утрехт (Нидерланды) – 1:0

Гол: Магнуссон, 41

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Мальме (Швеция) – 3:0

Голы: Выдра, 34, Дуросинми, 44, Спачил, 53

19:45. Лудогорец (Болгария) – Бетис (Испания) – 0:2

Голы: Ло Чельсо, 31, Сон, 53 (автогол)

19:45. Панатинаикос (Греция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – 1:2

Голы: Свидерски, 55 – Смит, 75, 82

19:45. Рома (Италия) – Лилль (Франция) – 0:1

Гол: Харальдссон, 6

19:45. Селтик (Шотландия) – Брага (Португалия) – 0:2

Голы: Орта, 20, Гонсалу, 85

19:45. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:2

Голы: Монтейру, 11, 36

19:45. Фенербахче (Турция) – Ницца (Франция) – 2:1

Голы: Актюркоглу, 3, 25 – Кевин Карлос, 37 (пен)

