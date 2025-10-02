Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рома – Лилль – 0:1. Как Довбик не забил пенальти. Видео гола и обзор матча
Лига Европы
Рома
02.10.2025 19:45 – FT 0 : 1
Лилль
Лига Европы
02 октября 2025, 22:55 |
Рома – Лилль – 0:1. Как Довбик не забил пенальти. Видео гола и обзор матча

Французский клуб одолел подопечных Гасперини в гостевом поединке Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 2 октября, в матче второго тура основного этапа Лиги Европы встретились итальянская «Рома» и французский «Лилль». Подопечные Гасперини проиграли сопернику с минимальным счетом 0:1.

Обе команды успешно стартовали в сезоне 2025/26 и одержали по одной победе – подопечные Джан Пьеро Гасперини одолели на на выезде представителя Франции «Ниццу» со счетом 2:1. «Лилль» оказался сильнее в противостоянии с норвежским «Бранном» (2:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Единственный гол в поединке забил Харальдссон – исландский нападающий вывел вперед французскую команду на шестой минуте. Во второй половине игры «волки» имели возможность восстановить паритет, однако не воспользовались своей возможностью.

Украинский форвард Артем Довбик дважды перебивал пенальти, но так и не переиграл вратаря соперника. Третий раз с 11 метров бил Матиас Суле, но и его удар оказался неудачным.

Лига Европы, 2-й тур. 2 октября

Рома (Франция) Лилль (Франция) 0:1

Гол: Харальдссон, 6

Видеообзор матча:

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Хакон-Арнар Харальдссон (Лилль).
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Если бы Довбик забил...»
ВИДЕО. Назарина сравнял счет для Шахтера точным ударом в дальний угол
Абердин – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы Рома Рим Лилль Артем Довбик видео голов и обзор
