В четверг, 2 октября, в матче второго тура основного этапа Лиги Европы встретились итальянская «Рома» и французский «Лилль». Подопечные Гасперини проиграли сопернику с минимальным счетом 0:1.

Обе команды успешно стартовали в сезоне 2025/26 и одержали по одной победе – подопечные Джан Пьеро Гасперини одолели на на выезде представителя Франции «Ниццу» со счетом 2:1. «Лилль» оказался сильнее в противостоянии с норвежским «Бранном» (2:1).

Единственный гол в поединке забил Харальдссон – исландский нападающий вывел вперед французскую команду на шестой минуте. Во второй половине игры «волки» имели возможность восстановить паритет, однако не воспользовались своей возможностью.

Украинский форвард Артем Довбик дважды перебивал пенальти, но так и не переиграл вратаря соперника. Третий раз с 11 метров бил Матиас Суле, но и его удар оказался неудачным.

Лига Европы, 2-й тур. 2 октября

Рома (Франция) – Лилль (Франция) – 0:1

Гол: Харальдссон, 6

Видеообзор матча: