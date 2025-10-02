Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он ошибается в очень простых вещах»

Итальянский тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини для пресс-конференцию после матча второго тура основного раунда лиги Европы, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили «Лиллю»:

Что вам понравилось, а чего не хватило сегодня вечером?

«Во-первых, я никогда не пропускал три пенальти за одну игру. Мы очень рано пропустили гол, и это дало сопернику преимущество. В конце концов, я считаю, что, несмотря на некоторые технические ошибки, мы провели матч с большим желанием и высоким темпом. Мы играли с намерением сравнять счет до конца, уступая в некоторых моментах, но это Европа, где матчи проходят в очень открытом, широком стиле. Возможно, мы не смогли в полной мере воспользоваться своими возможностями, но я считаю, что из таких матчей можно извлечь уроки, которые помогут нам стать лучше».

По вашему мнению, есть ли какая-то конкретная причина, по которой были пропущены три пенальти?

«Я не знаю, это действительно почти уникальная, случайная ситуация, которая происходит очень редко. Это произошло, и это, несомненно, повлияло на результат, потому что во втором тайме мы сильно давили, даже рискуя. С точки зрения духа и темпа команда дала много. Этот пенальти мог бы дать положительный поворот в игре, но потом, конечно, ты проигрываешь и видишь все слишком негативно. Я же считаю, что из этой игры мы выходим с некоторым преимуществом».

Возможно, не хватило немного напора в атаке...

Да, с ними было нелегко, потому что это была команда, которая контратаковала. Затем во втором тайме и временами в конце первого тайма нам удалось обеспечить непрерывность в атаке. Они, безусловно, быстрая команда с некоторыми техническими достоинствами, и не всегда было легко отбирать мяч и сокращать расстояние до них. Дух команды всегда был высоким, интенсивность матча была действительно высокой, но есть технические ошибки, которые и делают разницу. В этом аспекте мы, безусловно, должны меньше ошибаться в выходе из обороны и в выходе из зоны, то есть в тех вещах, на которых они построили свои лучшие моменты. Но я также должен смотреть на то, что команда сделала хорошо, ведь это соревнование, в котором играется 8 матчей, и нет пафоса прямой выбывания. Однако с точки зрения концентрации команда была хороша».

Вы опасаетесь эмоциональных последствий для Довбика и Фергюсона?

Мы – люди спорта, а в спорте никто не падает духом, можно совершать ошибки, но не существует таких слов, как «разочарование» или «уныние». К счастью, мы снова играем менее чем через три дня. Таков спорт, такова футбол. Тот, кто занимается спортом, должен записывать победы, когда выигрывает, и делать то же самое, когда проигрывает. Слова «уныние» не существует.

Кто-нибудь восстановится к матчу во Флоренции?

Не знаю, посмотрим завтра. Дибала еще не тренировался с командой, и я не знаю, сможет ли он это сделать завтра. Возможно, Массара знает что-то больше, но я не думаю...

Выбор исполнителей пенальти определяется тренировочными испытаниями или вы выбираете тех, кто играет?

«Довбик – потенциальный исполнитель пенальти, как и Суле или Пеллегрини, если бы он был на поле. Даже если посмотреть на прошлое, они тоже били пенальти. Это решается заранее».

Вы высказались оптимистично, но «Рома» допустила много технических ошибок. Что не сработало в матче?

«Они создали нам проблемы при выходе из обороны, где создавали наибольшую опасность. Мы допустили больше технических ошибок, чем обычно, благодаря «Лиллу», но мы тоже часто играли хорошо. Эпизод с пенальти заставляет думать иначе об этом матче. Они быстрые и способны обойти соперника в скорости. Однако во многих аспектах команда хорошо сыграла во втором тайме, даже рискуя. Она никогда не падала духом, и ясно, что этот эпизод повлиял на результат»

Какая «Рома» выходит из этого поражения? С вами когда-нибудь случалось что-то подобное?

«Нет, это очень редкий случай. Такое бывало, но, возможно, не в том же пенальти. Конечно, это обидно, потому что это уникальная возможность. «Рома» выходит из этого матча, взяв все хорошее и улучшив все плохое. Не все так плохо, если бы был забит пенальти, возможно, мы бы говорили о другом. Это был открытый матч, как обычно бывает в Европе, и чтобы играть в открытом пространстве, нужно иметь больше качества».

Исторически ваши нападающие показывают высокие результаты. Сегодня Фергюсон отсутствовал, а Довбик пропустил два пенальти. Как вы оцениваете этих двух нападающих?

«Если бы Довбик забил, возможно, мы бы говорили о возрождении. Довбик хорошо вошел в глубину, Фергюсон молод и долго не играл. Ему еще нужно научиться быстро стартовать, ему не хватает силы. Возможно, ему просто нужно больше времени».

За Уэсли заплатили большие деньги, почему он не может проявить себя?

«Он ошибается в очень простых вещах и иногда делает неправильные и очень рискованные выборы. Однако в целом он мне кажется очень инициативным и целеустремленным, он еще не нашел свою игру, но он молод и может расти, играя. Для нас это уже хорошо».

В отсутствие Дыбалы вы думали о фальшивом нападающем, как в матче с «Торино»?

«В атаке я всегда использую 4-5 игроков, а иногда и шесть. Для меня это обычная практика на протяжении многих лет, и она всегда давала отличные результаты».