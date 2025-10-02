Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

2 октября, в рамках второго тура основного этапа Лиги Европы между собой сыграют Рома и Лилль. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Рома

«Волки» как-то тяжело разгонялись в этом сезоне, хотя сейчас все выглядит неплохо. Команда делит лидерство в Серии А, с результатом 4 победы и одно поражение. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Верону со счетом 2:0, забитым мячом отметился украинский нападающий Артем Довбик.

Римляне начали с победы свой путь в Лиге Европы, одолев на выезде крепкую Ниццу со счетом 2:1. Пытается поставить игру команде новый тренер Джан Пьеро Гасперини, хотя какого-то фирменного почерка, как это было в Аталанте не видно. Рома способна прибавить, ведь для этого есть предпосылки. Довбика могут снова выпустить в старте, как был в матче против Ниццы.

Лилль

«Доги» неплохо начали свой чемпионат, набрав 10 очков в четырех матчах, а потом два поражения откинули команду на шестое место. Пока вся борьба впереди, ведь отставание от топ-3 составляет два очка, а до парочки лидеров пять баллов.

В последнем туре Лилль уступил в важном матче дома Лиону со счетом 0:1, пропустив еще в дебюте встречи. Стоит отметить, что «доги» выглядели лучше соперника, но не смогли даже сравнять счет. Команда выиграла свой стартовый матч против Бранна дома в Лиге Европы со счетом 2:1, победный мяч забил звездный новичок и ветеран Оливье Жиру, который в шести матчах, во всех турнирах, записал на свой счет три мяча.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что команды играли между собой всего раз, в той товарищеской встрече 2019 года, римляне праздновали победу со счетом 3:2.

Прогноз

Обе команды начали с побед и не собираются останавливаться на достигнутом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ромы – 1,68, ничья – 3,92, победа Лилля – 4,86. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Римляне котируются фаворитами больше за счет фактора своей арены, если брать в общем, между собой сыграют примерно равные команды. Жду сложной битвы, которая может завершиться с любым исходом, ставлю на обмен забитыми мячами за 1,87.