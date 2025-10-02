Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Рома
02.10.2025 19:45 - : -
Лилль
Лига Европы
02 октября 2025, 07:55 |
15
0

Рома – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги Европы 2 октября в 19:45

02 октября 2025, 07:55 |
15
0
Рома – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

2 октября римская Рома сыграет против французского Лилля в матче второго тура Лиги Европы 2025/26.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в столице Италии. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе волков находится украинский форвард Артем Довбик.

В первом туре Рома переиграла Ниццу 2:1. Лилль стартовал в еврокубке с победы над Бранном со счетом 2:1.

Рома – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Рома – Лілль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
