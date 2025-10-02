2 октября римская Рома сыграет против французского Лилля в матче второго тура Лиги Европы 2025/26.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в столице Италии. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

В системе волков находится украинский форвард Артем Довбик.

В первом туре Рома переиграла Ниццу 2:1. Лилль стартовал в еврокубке с победы над Бранном со счетом 2:1.

Рома – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.