Рома – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги Европы 2 октября в 19:45
2 октября римская Рома сыграет против французского Лилля в матче второго тура Лиги Европы 2025/26.
Поединок пройдет на стадионе Олимпико в столице Италии. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В системе волков находится украинский форвард Артем Довбик.
В первом туре Рома переиграла Ниццу 2:1. Лилль стартовал в еврокубке с победы над Бранном со счетом 2:1.
Рома – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Рома – ЛілльСмотреть трансляцию
