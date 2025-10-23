Первый блок Лиги Европы. Британский кошмар: фиаско Астон Виллы и Рейнджерс

Вечером 23 октября проходят матчи 3-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Завершились матчи первого вечернего блока игр.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот вечер стал кошмарным для болельщиков из Британии: фиаско потерпела Астон Вилла, уступив Гоу Эхед Иглс (1:2).

Также шотландский Рейнджерс уступил Бранну в Норвегии (0:3).

Лига Европы УЕФА 2025/26

3-й тур. 23 октября

19:45. Брага (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:0

Голы: Наварро, 22, Доржелес, 72

19:45. Бранн (Норвегия) – Рейнджерс (Шотландия) – 3:0

Голы: Корнвиг, 10, Серенсен, 55, Хольм, 79

19:45. Генк (Бельгия) – Бетис (Испания) – 0:0

19:45. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия) – 2:1

Голы: Сюре, 42, Дейл, 61 – Гессан, 4

19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Ференцварош (Венгрия) – 2:3

Голы: Байду, 13, Вертессен, 72 – Варга, 50, Закариассен, 56, Деле, 58

19:45. Лион (Франция) – Базель (Швейцария) – 2:0

Голы: Толиссо, 3, Морейра, 90

19:45. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Болонья (Италия) – 1:2

Голы: Бирлиджа, 54 – Одгор, 9, Даллинга, 12

19:45. Фенербахче (Турция) – Штутгарт (Германия) – 1:0

Гол: Актюркоглу, 34 (пен)

Турнирная таблица

Инфографика