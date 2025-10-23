Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Рома
23.10.2025 22:00 – FT 1 : 2
Виктория Пльзень
23 октября 2025, 23:55 | Обновлено 24 октября 2025, 00:17
Два поражения кряду. Рома с Довбиком вновь уступила в Лиге Европы

Сильнее итальянского клуба оказалась «Виктория Пльзень»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В рамках третьего тура основного раунда Лиги Европы между собой встретились римская «Рома» и «Виктория» Пльзень.

Поединок проходил на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой 45-минуте хозяева пропустили дважды, на что ничем ответить не смогли. В начале второго тайма Дибала с пенальти сократил отставание команд Гасперини, но на большее «волков» не хватило – 1:2.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 74 минуты, результативными действиями не отличился.

«Рома» уступила во втором матче ЛЕ кряду и с тремя очками занимает 23-е место. «Виктория» Пльзень с семью баллами идет четвертой.

Лига Европы. Основной раунд. 3-й тур

Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2

Голы: Дибала, 54 (пенальти) – Аду, 20, Суаре, 22

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Итоги 3-го тура. Таблицы Лиги Европы: поражение Довбика, травма Зинченко
Рома – Виктория Пльзень – 1:2. 74 минуты Довбика. Видео голов, обзор матча
Травма Зинченко. Дайч дебютировал с победы: Ноттингем переиграл Порту в ЛЕ
Рома Рим Лига Европы Виктория Пльзень Артем Довбик Пауло Дибала
