Два поражения кряду. Рома с Довбиком вновь уступила в Лиге Европы
Сильнее итальянского клуба оказалась «Виктория Пльзень»
В рамках третьего тура основного раунда Лиги Европы между собой встретились римская «Рома» и «Виктория» Пльзень.
Поединок проходил на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.
В первой 45-минуте хозяева пропустили дважды, на что ничем ответить не смогли. В начале второго тайма Дибала с пенальти сократил отставание команд Гасперини, но на большее «волков» не хватило – 1:2.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 74 минуты, результативными действиями не отличился.
«Рома» уступила во втором матче ЛЕ кряду и с тремя очками занимает 23-е место. «Виктория» Пльзень с семью баллами идет четвертой.
Лига Европы. Основной раунд. 3-й тур
Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2
Голы: Дибала, 54 (пенальти) – Аду, 20, Суаре, 22
Фото матча:
