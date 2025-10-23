Два поражения кряду. Рома с Довбиком вновь уступила в Лиге Европы

В рамках третьего тура основного раунда Лиги Европы между собой встретились римская «Рома» и «Виктория» Пльзень.

Поединок проходил на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

В первой 45-минуте хозяева пропустили дважды, на что ничем ответить не смогли. В начале второго тайма Дибала с пенальти сократил отставание команд Гасперини, но на большее «волков» не хватило – 1:2.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 74 минуты, результативными действиями не отличился.

«Рома» уступила во втором матче ЛЕ кряду и с тремя очками занимает 23-е место. «Виктория» Пльзень с семью баллами идет четвертой.

Лига Европы. Основной раунд. 3-й тур

Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2

Голы: Дибала, 54 (пенальти) – Аду, 20, Суаре, 22

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

