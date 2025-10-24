В четверг, 23 октября, проходил матч третьего тура основного раунда Лиги Европы между римской «Ромой» и «Викторией» Пльзень.

Встречу принимал «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости из Чехии добыли победу со счетом 2:1.

Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик вышел в стартовом составе, провел на пол 74 минуты, результативными действиями не отличился.

Лига Европы. Основной раунд. 3-й тур

Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2

Голы: Дибала, 54 (пенальти) – Аду, 20, Суаре, 22