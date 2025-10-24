Рома – Виктория Пльзень – 1:2. 74 минуты Довбика. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы
В четверг, 23 октября, проходил матч третьего тура основного раунда Лиги Европы между римской «Ромой» и «Викторией» Пльзень.
Встречу принимал «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Гости из Чехии добыли победу со счетом 2:1.
Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик вышел в стартовом составе, провел на пол 74 минуты, результативными действиями не отличился.
Лига Европы. Основной раунд. 3-й тур
Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2
Голы: Дибала, 54 (пенальти) – Аду, 20, Суаре, 22
