23 октября, свой матч в основном раунде Лиги Европы проведут Рома и Виктория Пльзень. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рома

«Волки» находятся в процессе перестройки Гаспперини, новый тренер старается поставить свои схемы, пока получается с переменным успехом. В чемпионате дела идут не так плохо, 5 побед при двух поражениях позволяют делить второе место с двумя конкурентами, причем отставание от лидера составляет всего один балл. В последнем туре римляне упустили возможность возглавить турнирную таблицу, уступив Интеру дома со счетом 0:1.

В Лиге Европы Рома пока играла только против французских клубов, обыграли на выезде Ниццу – 2:1, а потом уступили на своем поле Лиллю – 0:1. Если снова вспомнить Серию А, команда мало пропускает, всего три мяча в 7 играх.

За римлян играет украинский нападающий Артем Довбик, но главный тренер ему мало доверяет, хотя на еврокубки его могут поставить в старт.

Виктория Пльзень

Чешский клуб регулярно играет в еврокубках, поэтому соперниками из топ-лиг этих парней не напугать. Виктория имеет 4 очка, после двух туров в основной сетке Лиги Европы. Свой первый матч команда сыграла вничью на выезде против венгерского Ференцвароша – 1:1, а во второй игре удалось разгромить дома Мальме – 3:0.

Есть проблемы у клуба на внутренней арене, только четвертое место, после 12 туров, причем отставание от топ-3 составляет три очка. В последнем матче Виктория одолела на выезде со счетом 1:0, это позволило прервать серию из трех встреч без побед в чемпионате.

Поскольку начало в Лиге Европы перспективное, клуб наверняка поставил перед собой задачу пробиться в плей-офф турнира.

Личные встречи

Соперники пересекались дважды в еврокубках на групповой стадии, в 2016 году в Лиге Европы и в 2018 году в Лиге чемпионов. Если вспоминать те матчи, Рома оба раза уверенно побеждала дома – 4:1 и 5:0, а на выезде уступила 1:2 и раз была ничья – 1:1.

Прогноз

Римляне большие фавориты этого противостояния, но Виктория Пльзень опытная команда, которая может оказать сопротивление.

Римляне большие фавориты этого противостояния, но Виктория Пльзень опытная команда, которая может оказать сопротивление.

Не думаю, что «волков» ожидает простая игра, стоит ожидать напряженной и непредсказуемой битвы. Сделаю здесь ставку на обмен забитыми мячами за 1,88.