  Рома – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы 2025/26
23.10.2025 22:00 - : -
23 октября 2025, 15:06 |
76
0

Рома – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы 2025/26

Поединок состоится 23 октября и начнется в 22:00 по Киеву

23 октября 2025, 15:06 |
76
0
Рома – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября, свой матч в основном раунде Лиги Европы проведут Рома и Виктория Пльзень. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рома

«Волки» находятся в процессе перестройки Гаспперини, новый тренер старается поставить свои схемы, пока получается с переменным успехом. В чемпионате дела идут не так плохо, 5 побед при двух поражениях позволяют делить второе место с двумя конкурентами, причем отставание от лидера составляет всего один балл. В последнем туре римляне упустили возможность возглавить турнирную таблицу, уступив Интеру дома со счетом 0:1.

В Лиге Европы Рома пока играла только против французских клубов, обыграли на выезде Ниццу – 2:1, а потом уступили на своем поле Лиллю – 0:1. Если снова вспомнить Серию А, команда мало пропускает, всего три мяча в 7 играх.

За римлян играет украинский нападающий Артем Довбик, но главный тренер ему мало доверяет, хотя на еврокубки его могут поставить в старт.

Виктория Пльзень

Чешский клуб регулярно играет в еврокубках, поэтому соперниками из топ-лиг этих парней не напугать. Виктория имеет 4 очка, после двух туров в основной сетке Лиги Европы. Свой первый матч команда сыграла вничью на выезде против венгерского Ференцвароша – 1:1, а во второй игре удалось разгромить дома Мальме – 3:0.

Есть проблемы у клуба на внутренней арене, только четвертое место, после 12 туров, причем отставание от топ-3 составляет три очка. В последнем матче Виктория одолела на выезде со счетом 1:0, это позволило прервать серию из трех встреч без побед в чемпионате.

Поскольку начало в Лиге Европы перспективное, клуб наверняка поставил перед собой задачу пробиться в плей-офф турнира.

Личные встречи

Соперники пересекались дважды в еврокубках на групповой стадии, в 2016 году в Лиге Европы и в 2018 году в Лиге чемпионов. Если вспоминать те матчи, Рома оба раза уверенно побеждала дома – 4:1 и 5:0, а на выезде уступила 1:2 и раз была ничья – 1:1.

Прогноз

Римляне большие фавориты этого противостояния, но Виктория Пльзень опытная команда, которая может оказать сопротивление.

Не думаю, что «волков» ожидает простая игра, стоит ожидать напряженной и непредсказуемой битвы. Сделаю здесь ставку на обмен забитыми мячами за 1,88.

Прогноз Sport.ua
Рома
23 октября 2025 -
22:00
Виктория Пльзень
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
