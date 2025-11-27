Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первый блок матчей Лиги Европы. Победа Ромы над лидером турнира
Лига Европы
Лудогорец
27.11.2025 19:45 – FT 3 : 2
Сельта
Лига Европы
Первый блок матчей Лиги Европы. Победа Ромы над лидером турнира

Вечером 27 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26

Первый блок матчей Лиги Европы. Победа Ромы над лидером турнира
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день состоялось 9 матчей, а еще 9 игр запланировано на 22:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянская Рома переиграла Мидтьюлланд из Дании (2:1), который был лидером турнира с 4 победами из 4.

Порту разгромил Ниццу (3:0), а Лилль забил 4 мяча в ворота Динамо Загреб (4:0).

Ниже приведены результаты первого блока матчей дня.

Лига Европы УЕФА 2025/26

5-й тур, 27 ноября 2025

  • 19:45. Астон Вилла (Англия) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:1
  • 19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Фрайбург (Германия) – 0:0
  • 19:45. Лилль (Франция) – Динамо Загреб (Хорватия) – 4:0
  • 19:45. Лудогорец (Болгария) – Сельта (Испания) – 3:2
  • 19:45. ПАОК (Греция) – Бранн (Норвегия) – 1:1
  • 19:45. Порту (Португалия) – Ницца (Франция) – 3:0
  • 19:45. Рома (Италия) – Мидтьюлланд (Дания) – 2:1
  • 19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Селтик (Шотландия) – 1:3
  • 19:45. Фенербахче (Турция) – Ференцварош (Венгрия) – 1:1

Турнирная таблица

По теме:
Рома – Мидтьюлланд – 2:1. Справились без Довбика. Видео голов и обзор
Лига Европы. 5-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нервная концовка. Рома без Довбика одержала победу в Лиге Европы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
