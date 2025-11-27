Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лудогорец – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
27.11.2025 19:45
27 ноября 2025, 12:24
Лудогорец – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 27 ноября и начнется в 19:45 по Киеву

27 ноября, свою встречу в рамках пятого тура основного этапа Лиги Европы проведут Лудогорец и Сельта. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Лудогорец

Болгарский гранд имеет немалый опыт выступлений в еврокубках разного уровня. Пока в Лиге Европы клубу сложно, начали с выездной победы над Мальме – 1:2, а потом последовало три поражения кряду: от Бетиса дома 0:2, а потом два выездных, 2:3 от Ференцвароша. Такие скромные результаты позволяют занимать только 30 строчку в турнирной таблице, до зоны плей-офф два очка.

Есть проблемы и в болгарском чемпионате, где клуб только четвертый, отставание от второго места второго места всего три очка, а вот до лидера целых 8 баллов. В последнем туре удалось обыграть на выезде Септември Софию со счетом 2:0, так Лудогорец прервал серию из пяти матчей без побед в турнире. Куртулуш и Терзиев пропустят предстоящий матч из-за повреждений.

Сельта

Сам факт попадания в еврокубки уже немалое достижение для «кельтов», дело здесь не в слабой игре, а в серьезной конкуренции в Ла Лиге. Пока Сельта пользуется своим шансом, три победы в четырех матчах позволяют занимать четвертую строчку в турнирной таблице Лиги Европы. Команда начала с выездного поражения от Штутгарта – 1:2, но потом последовало три победы подряд, дома обыграли ПАОК – 2:1 и Ниццу – 2:1, а потом в гостях Динамо Загреб – 3:0. По календарю видно, что проходных соперников не было.

Сельта неудачно начала испанский чемпионат, не сумев выиграть ни разу за девять туров, но потом три победы в четырех матчах позволили закрепиться в середине турнирной таблицы. Пропустит предстоящую встречу Бельтран, подвопросом остается Домингес.

Прогноз

Команды ранее между собой никогда не играли, а в их первой битве фаворитами считаются гости.

Фаворитами являются гости за коэффициент 1.80. С котировками я согласен, класс испанского клуба выше, Сельта должна брать 3 очка на выезде, поэтому я поставлю на победу гостей.

27 ноября 2025 - 19:45
