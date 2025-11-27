Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нервная концовка. Рома без Довбика одержала победу в Лиге Европы
Лига Европы
Рома
27.11.2025 19:45 – FT 2 : 1
Мидтьюлланд
Нервная концовка. Рома без Довбика одержала победу в Лиге Европы

Римляне обыграли Мидтьюлланд со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября 2025 года, в четверг, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы между римской «Ромой» и датским «Мидтьюлландом».

Игра состоялась на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды выдали напряженную концовку поединка – на 83-й минуте Эль-Шаарави удвоил преимущество римлян, но уже на 87-й минуте Паулиньо сократил отставание, заставив хозяев поля понервничать в конце поединка.

Украинский нападающий Артем Довбик пропустил этот матч из-за травмы.

Лига Европы 2025/26. 6-й тур, 27 ноября

Рома – Мидтьюлланд – 2:1

Гол: Эль-Айнауи, 7, Эль-Шаарави, 83 – Паулиньо, 87

По теме:
Лига Европы. 5-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бывший тренер Шахтера намерен завоевать титул Лиги Европы 2025/26
ВИДЕО. Перекладина, гол. Неофиту забил, Динамо снова пропустило от Омонии
Рома Рим Мидтьюлланд Лига Европы видео голов и обзор Стефан Эль-Шаарави
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
