Нервная концовка. Рома без Довбика одержала победу в Лиге Европы

27 ноября 2025 года, в четверг, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы между римской «Ромой» и датским «Мидтьюлландом».

Игра состоялась на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Команды выдали напряженную концовку поединка – на 83-й минуте Эль-Шаарави удвоил преимущество римлян, но уже на 87-й минуте Паулиньо сократил отставание, заставив хозяев поля понервничать в конце поединка.

Украинский нападающий Артем Довбик пропустил этот матч из-за травмы.

Лига Европы 2025/26. 6-й тур, 27 ноября

Рома – Мидтьюлланд – 2:1

Гол: Эль-Айнауи, 7, Эль-Шаарави, 83 – Паулиньо, 87