Рома – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 5-го тура Лиги Европы состоится 27 ноября в 19:45
В четверг, 27 ноября, состоится матч пятого тура основного этапа Лиги Европы 2025/26 между «Ромой» и «Мидтьюлландом».
Матч пройдет на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в итальянском городе Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Рома – МидтьюлландСмотреть трансляцию
|
