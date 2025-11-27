Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Рома
27.11.2025 19:45 - : -
Мидтьюлланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
27 ноября 2025, 17:18 |
5
0

Рома – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 5-го тура Лиги Европы состоится 27 ноября в 19:45

27 ноября 2025, 17:18 |
5
0
Рома – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 27 ноября, состоится матч пятого тура основного этапа Лиги Европы 2025/26 между «Ромой» и «Мидтьюлландом».

Матч пройдет на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в итальянском городе Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Рома – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Мидтьюлланд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Порту – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лудогорец – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
5-й тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Мидтьюлланд Рома Рим Лига Европы смотреть онлайн Артем Довбик
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27 ноября 2025, 00:01 26
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ

Мадридцы одолели «Олимпиакос»

Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Футбол | 27 ноября 2025, 13:50 6
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны

Тренер, вероятно, продолжит карьеру в Азербайджане

Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Футбол | 26.11.2025, 20:07
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
ФОТО. Брендинг Металлиста 1925: Верьте так, как харьковчане верят в Харьков
Футбол | 27.11.2025, 17:02
ФОТО. Брендинг Металлиста 1925: Верьте так, как харьковчане верят в Харьков
ФОТО. Брендинг Металлиста 1925: Верьте так, как харьковчане верят в Харьков
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Футбол | 27.11.2025, 00:22
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 3
Футбол
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
26.11.2025, 05:42
Бокс
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем