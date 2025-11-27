В четверг, 27 ноября, состоится матч пятого тура основного этапа Лиги Европы 2025/26 между «Ромой» и «Мидтьюлландом».

Матч пройдет на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в итальянском городе Риме.

Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

