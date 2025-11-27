Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Мидтьюлланд – 2:1. Справились без Довбика. Видео голов и обзор
Лига Европы
Рома
27.11.2025 19:45 – FT 2 : 1
Мидтьюлланд
Лига Европы
Рома – Мидтьюлланд – 2:1. Справились без Довбика. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

Рома – Мидтьюлланд – 2:1. Справились без Довбика. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 27 ноября 2025 года, состоялся матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы между римской «Ромой» и датским «Мидтьюлландом». Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

Победу со счетом 2:1 одержали римляне.

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик не участвовал в этом поединке из-за травмы.

Лига Европы 2025/26. 6-й тур, 27 ноября

Рома – Мидтьюлланд – 2:1

Гол: Эль-Айнауи, 7, Эль-Шаарави, 83 – Паулинью, 87

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Паулиньо (Мидтьюлланд), асcист Араль Симсир.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома), асcист Леон Бэйли.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ниль Эль-Айнауи (Рома), асcист Зеки Челик.
Шемрок Роверс – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Первый блок матчей Лиги Европы. Победа Ромы над лидером турнира
ВИДЕО. Отличная комбинация. Кауан Элиас открыл счет для Шахтера
