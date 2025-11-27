Рома – Мидтьюлланд – 2:1. Справились без Довбика. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы
В четверг, 27 ноября 2025 года, состоялся матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы между римской «Ромой» и датским «Мидтьюлландом». Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.
Победу со счетом 2:1 одержали римляне.
Украинский нападающий «волков» Артем Довбик не участвовал в этом поединке из-за травмы.
Лига Европы 2025/26. 6-й тур, 27 ноября
Рома – Мидтьюлланд – 2:1
Гол: Эль-Айнауи, 7, Эль-Шаарави, 83 – Паулинью, 87
События матча
