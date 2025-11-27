Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Прогноз
Рома – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 27 ноября и начнется в 19:45 по Киеву

Джан Пьеро Гасперини

27 ноября на Стадио Олимпико пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Рома встретится с Мидтьюлландом. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Рома

Команда могла пол года назад реализовать давнюю задачу, в виде возвращения в Лигу чемпионов. Но на этот раз Раньери не сумел соорудить новую футбольную сказку, помня, что он принимал футболистов после провала Юрича в столице. В итоге все же оказались весной пятыми, пусть и впритирку с Ювентусом. Сейчас пост наставника занял Гасперини, и, конечно же, пока что перестраивает игру, в том числе ищет место и роль для Довбика. Но все равно с учетом 3:1 на поле Кремонезе получается удерживать лидерство. Пусть даже вся борьба за скудетто впереди.

В Лиге Европы все-таки итальянцы не так мотивированы и сконцентрированы. Начав с 2:1 против Ниццы, они проиграли потом не только сильному (и везучему) Лиллю, но и Виктории Пльзень. Но в прошлом туре получилось оформить солидные 2:0 в Глазго с Рейнджерс.

Мидтьюлланд

Клуб в последнее время борется за лидерство в датском футболе с Копенгагеном. В 2024-м году это принесло ему титул, но прошлой весной гонку на финишной прямой уже выиграл столичный коллектив, выиграв Суперлигу. Сейчас привычный конкурент слабо стартовал, но претендентов у Дании сейчас на первое место достаточно.

Став вторыми на родине, подопечные Майка Тулльберга были вынуждены летом стартовать в Лиге Европы. Они прошли в квалификации Хиберниан, Фредрикстад и КуПС. И продолжили демонстрировать стопроцентную статистику и в основном раунде турнира. Осенью получилось последовательно обыграть Штурм, Ноттингем Форест, Маккаби Тель-Авив и Селтик. Так что уже во многом задача выхода в плей-офф турнира была уже решена досрочно.

Статистика личных встреч

Впервые датчане приедут в столицу Италии.

Прогноз

Букмекерские конторы уж очень верят в римлян. Они, конечно, настроены на победу, но у гостей будут шансы. Ставим на вариант с обе команды забьют (коэффициент - 1,8).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
