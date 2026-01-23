Матч Лиги Европы сорвали фанаты: хаос на трибунах в Нидерландах
Беспорядки перед стартом
Матч Лиги Европы между «Утрехтом» и «Генком» стартовал с существенной задержкой из-за инцидентов на трибунах.
Нидерландский клуб уступил бельгийскому сопернику в 7-м туре общего этапа Лиги Европы со счетом 0:2.
Еще до стартового свистка значительная группа болельщиков гостей прорвала кордоны безопасности и присоединилась к другим фанатам. В результате полиции пришлось вывести сторонников «Генка» из сектора для проведения повторного досмотра.
Часть агрессивно настроенных фанатов начала забрасывать правоохранителей сломанными сиденьями и мусором, а также атаковала их с использованием палок. В ответ сотрудники полиции применили перцовый спрей. При этом большинство бельгийских болельщиков покинуло арену без конфликтов.
В связи с произошедшим начало встречи было отложено примерно на 50 минут.
