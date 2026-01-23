Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
23 января 2026, 06:04 |
Матч Лиги Европы сорвали фанаты: хаос на трибунах в Нидерландах

ФК Твенте

Матч Лиги Европы между «Утрехтом» и «Генком» стартовал с существенной задержкой из-за инцидентов на трибунах.

Нидерландский клуб уступил бельгийскому сопернику в 7-м туре общего этапа Лиги Европы со счетом 0:2.

Еще до стартового свистка значительная группа болельщиков гостей прорвала кордоны безопасности и присоединилась к другим фанатам. В результате полиции пришлось вывести сторонников «Генка» из сектора для проведения повторного досмотра.

Часть агрессивно настроенных фанатов начала забрасывать правоохранителей сломанными сиденьями и мусором, а также атаковала их с использованием палок. В ответ сотрудники полиции применили перцовый спрей. При этом большинство бельгийских болельщиков покинуло арену без конфликтов.

В связи с произошедшим начало встречи было отложено примерно на 50 минут.

Утрехт Генк Лига Европы
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
