Твенте переиграл Утрехт и вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
У хозяев забил Дани де Вит, у гостей – Рикки ван Вольфсвинкел и Матс Ротс
Вечером 13 января состоялся один матч 1/8 финала Кубка Нидерландов.
Твенте на выезде переиграл Утрехт (2:1) и вышел в четвертьфинал.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У хозяев поля забил Дани де Вит, а у гостей отличились Рикки ван Вольфсвинкел и Матс Ротс.
Остальные матчи этой стадии пройдут 14–15 января, одна игра состоится 20 января.
Кубок Нидерландов. 1/8 финала, 13 января 2026
Утрехт – Твенте – 1:2
Голы: Дани де Вит, 12 – Рикки ван Вольфсвинкел, 68, Матс Ротс, 82
Видео голов и обзор матча: видео на YouTube
Пары 1/8 финала
Фотогалерея
🔴 FC Twente naar de kwartfinales!#UTRTWE | #FCTwente pic.twitter.com/imeRvlI8aa— FC Twente (@fctwente) January 13, 2026
🏆 😍 #UTRTWE | #FCTwente pic.twitter.com/4r1mj1MR0Q— FC Twente (@fctwente) January 13, 2026
📸Mooie vreugde 😀 pic.twitter.com/rmgBwAYNZN— FC Twente (@fctwente) January 13, 2026
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец выбрал Мухаммеда Али
Значительная часть игроков была на стороне Хаби