Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Твенте переиграл Утрехт и вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
Кубок Нидерландов
Утрехт
13.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
Твенте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
14 января 2026, 03:23 | Обновлено 14 января 2026, 03:27
16
0

Твенте переиграл Утрехт и вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

У хозяев забил Дани де Вит, у гостей – Рикки ван Вольфсвинкел и Матс Ротс

14 января 2026, 03:23 | Обновлено 14 января 2026, 03:27
16
0
Твенте переиграл Утрехт и вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
ФК Твенте

Вечером 13 января состоялся один матч 1/8 финала Кубка Нидерландов.

Твенте на выезде переиграл Утрехт (2:1) и вышел в четвертьфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев поля забил Дани де Вит, а у гостей отличились Рикки ван Вольфсвинкел и Матс Ротс.

Остальные матчи этой стадии пройдут 14–15 января, одна игра состоится 20 января.

Кубок Нидерландов. 1/8 финала, 13 января 2026

Утрехт – Твенте – 1:2

Голы: Дани де Вит, 12 – Рикки ван Вольфсвинкел, 68, Матс Ротс, 82

Видео голов и обзор матча: видео на YouTube

Пары 1/8 финала

Фотогалерея

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Ротс (Твенте), асcист Барт ван Рой.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Рики ван Вольфсвинкель (Твенте), асcист Sondre Oerjasaeter.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Дани де Вит (Утрехт).
По теме:
Реал Сосьедад – Осасуна – 2:2 (пен 4:3). Серия пенальти. Видео голов, обзор
Культураль Леонесса – Атлетик – 3:4 (д.в.). Кубковая драма. Видео голов
Байо – Марсель – 0:9. Хет-трик Гринвуда в Кубке. Видео голов и обзор
Кубок Нидерландов по футболу Твенте Утрехт Рикки ван Вольфсвинкел видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Бокс | 13 января 2026, 06:42 1
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа

Украинец выбрал Мухаммеда Али

Алонсо сохранял доверие большинства игроков Реала, пойдя на уступки
Футбол | 14 января 2026, 02:29 0
Алонсо сохранял доверие большинства игроков Реала, пойдя на уступки
Алонсо сохранял доверие большинства игроков Реала, пойдя на уступки

Значительная часть игроков была на стороне Хаби

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Футбол | 13.01.2026, 17:43
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Бокс | 13.01.2026, 19:04
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту
Футбол | 13.01.2026, 21:35
ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту
ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 6
Футбол
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 3
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем