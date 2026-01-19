Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Поражение на Aus Open. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Australian Open 2026

Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Поражение на Aus Open. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

19 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева не сумела удачно стартовать в основной сетке Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от Айлы Томлянович (Австралия, WTA 78) за 2 часа и 33 минуты.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Стародубцева во второй раз сыграла против Томлянович и во второй раз потерпела поражение.

Айла во втором круге поборется с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

🏆 Australian Open 2026. 1/64 финала

Юлия Стародубцева [Q] – Айла Томлянович – 6:4, 6:7 (3:7), 1:6

Видеообзор матча

По теме:
Свентек начала поход за дебютным трофеем Australian Open с непростой победы
Чемпион Aus Open 2014 впервые за 5 лет выиграл матч на мейджоре в Мельбурне
Сенсационный чемпион Мастерса в Шанхае впервые победил в основе Grand Slam
Юлия Стародубцева Айла Томлянович теннисные видеообзоры Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
