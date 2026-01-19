Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Поражение на Aus Open. Видеообзор

19 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева не сумела удачно стартовать в основной сетке Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от Айлы Томлянович (Австралия, WTA 78) за 2 часа и 33 минуты.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Стародубцева во второй раз сыграла против Томлянович и во второй раз потерпела поражение.

Айла во втором круге поборется с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

🏆 Australian Open 2026. 1/64 финала

Юлия Стародубцева [Q] – Айла Томлянович – 6:4, 6:7 (3:7), 1:6

Видеообзор матча