Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Поражение на Aus Open. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Australian Open 2026
19 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева не сумела удачно стартовать в основной сетке Открытого чемпионата Австралии 2026.
В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от Айлы Томлянович (Австралия, WTA 78) за 2 часа и 33 минуты.
Стародубцева во второй раз сыграла против Томлянович и во второй раз потерпела поражение.
Айла во втором круге поборется с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.
🏆 Australian Open 2026. 1/64 финала
Юлия Стародубцева [Q] – Айла Томлянович – 6:4, 6:7 (3:7), 1:6
Видеообзор матча
