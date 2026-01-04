Испания04 января 2026, 21:38 |
839
0
Цыганков сравнялся с Заваровым по количеству голов в топ-5 чемпионатах
Впереди полузащитника Жироны всего четверо украинцев. Кто они?
04 января 2026, 21:38 |
839
0
Полузащитник Жироны Виктор Цыганков сравнялся с Александром Заваровым по количеству голов, забитых в топ-5 европейских чемпионатах (по 17).
Цыганков все свои голы забил в составе одной команды (Жирона), в то время как Заваров – в составе двух (Нанси и Ювентус).
Больше из них в ведущих лигах забивали только четверо украинцев: Андрей Шевченко (136), Андрей Воронин (53), Артем Довбик (38) и Руслан Малиновский (30).
Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов
- 136 – Андрей Шевченко (127 – Милан, 9 – Челси)
- 53 – Андрей Воронин (32 – Байер, 11 – Герта, 5 – Ливерпуль, 4 – Кельн, 1 – Боруссия Менхенгладбах)
- 38 – Артем Довбик (24 – Жирона, 14 – Рома)
- 30 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 6 – Дженоа, 1 – Марсель)
- 17 – Александр Заваров (10 – Нанси, 7 – Ювентус)
- 17 – Виктор Цыганков (17 – Жирона)
- 11 – Андрей Ярмоленко (8 – Вест Хэм Юнайтед, 3 – Боруссия Дортмунд)
- 10 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
- 10 – Евгений Коноплянка (6 – Шальке, 4 – Севилья)
- 9 – Юрий Максимов (9 – Вердер)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 января 2026, 21:47 0
Ман Сити не удержал перевес в матче 20-го тура Английской Премьер-лиги
Футбол | 04 января 2026, 10:08 16
Витиньо, похоже, покинет киевский клуб свободным агентом
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Футбол | 04.01.2026, 20:05
Хоккей | 04.01.2026, 07:55
Комментарии 0
Популярные новости
03.01.2026, 20:03 2
03.01.2026, 02:55
03.01.2026, 08:01 15
03.01.2026, 03:10
02.01.2026, 23:51
03.01.2026, 06:22
03.01.2026, 19:02 6
03.01.2026, 09:14 4