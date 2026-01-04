Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Цыганков сравнялся с Заваровым по количеству голов в топ-5 чемпионатах
Испания
Цыганков сравнялся с Заваровым по количеству голов в топ-5 чемпионатах

Впереди полузащитника Жироны всего четверо украинцев. Кто они?

Цыганков сравнялся с Заваровым по количеству голов в топ-5 чемпионатах
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Полузащитник Жироны Виктор Цыганков сравнялся с Александром Заваровым по количеству голов, забитых в топ-5 европейских чемпионатах (по 17).

Цыганков все свои голы забил в составе одной команды (Жирона), в то время как Заваров – в составе двух (Нанси и Ювентус).

Больше из них в ведущих лигах забивали только четверо украинцев: Андрей Шевченко (136), Андрей Воронин (53), Артем Довбик (38) и Руслан Малиновский (30).

Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов

  • 136 – Андрей Шевченко (127 – Милан, 9 – Челси)
  • 53 – Андрей Воронин (32 – Байер, 11 – Герта, 5 – Ливерпуль, 4 – Кельн, 1 – Боруссия Менхенгладбах)
  • 38 – Артем Довбик (24 – Жирона, 14 – Рома)
  • 30 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 6 – Дженоа, 1 – Марсель)
  • 17 – Александр Заваров (10 – Нанси, 7 – Ювентус)
  • 17 – Виктор Цыганков (17 – Жирона)
  • 11 – Андрей Ярмоленко (8 – Вест Хэм Юнайтед, 3 – Боруссия Дортмунд)
  • 10 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
  • 10 – Евгений Коноплянка (6 – Шальке, 4 – Севилья)
  • 9 – Юрий Максимов (9 – Вердер)
Сообщить об ошибке

