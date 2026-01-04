Цыганков сравнялся с Заваровым по количеству голов в топ-5 чемпионатах

Полузащитник Жироны Виктор Цыганков сравнялся с Александром Заваровым по количеству голов, забитых в топ-5 европейских чемпионатах (по 17).

Цыганков все свои голы забил в составе одной команды (Жирона), в то время как Заваров – в составе двух (Нанси и Ювентус).

Больше из них в ведущих лигах забивали только четверо украинцев: Андрей Шевченко (136), Андрей Воронин (53), Артем Довбик (38) и Руслан Малиновский (30).

Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов