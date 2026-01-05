Даниэле ДЕ РОССИ: «Довбик? Это просто выдуманная спекуляция и ложь»

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси опроверг слухи о возможном трансфере форварда «Ромы» Артема Довбика. Итальянские СМИ ранее сообщали, что лигурийцы могут заинтересоваться украинцем, однако наставник четко дал понять — это всего лишь выдумки.

«Я вижу, как постоянно появляются какие-то имена. Артем Добвик? Часто это связи с друзьями, но в основном — просто выдуманная спекуляция, ложь. Я только 10% времени обсуждаю трансферы, остальное посвящаю подготовке к матчам», — заявил Де Росси.

Кроме того, потенциальный переход выглядит почти нереальным с финансовой стороны: зарплата Довбика в «Роме» составляет около 3,5 млн евро в год, что значительно превышает возможности «Дженоа».