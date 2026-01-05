Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидс – Манчестер Юнайтед – 1:1. Осечка дьяволов. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Англии
Лидс
04.01.2026 14:30 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
Англия
05 января 2026, 03:23 | Обновлено 05 января 2026, 03:25
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 января, состоялся матч клубов «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре Английской Премьер-лиги.

Местом проведения поединка стала арена «Элланд Роуд» в Лидсе.

«Дьяволы» пропустили первыми, однако сумели спасти матч от поражения – 1:1.

После ничьи «Лидс» занимает 16-е место в турнирной таблице (22 очка), а «Манчестер Юнайтед» сейчас шестой (31 очко).

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

«Лидс» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Голы: Ааронсон, 62 – Кунья, 65

Видео голов и обзор матча:

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), асcист Джошуа Зиркзее.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Лидс), асcист Паскаль Стрёйк.
Андрей Витренко
