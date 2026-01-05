Лидс – Манчестер Юнайтед – 1:1. Осечка дьяволов. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
В воскресенье, 4 января, состоялся матч клубов «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре Английской Премьер-лиги.
Местом проведения поединка стала арена «Элланд Роуд» в Лидсе.
«Дьяволы» пропустили первыми, однако сумели спасти матч от поражения – 1:1.
После ничьи «Лидс» занимает 16-е место в турнирной таблице (22 очка), а «Манчестер Юнайтед» сейчас шестой (31 очко).
Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января
«Лидс» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
Голы: Ааронсон, 62 – Кунья, 65
Видео голов и обзор матча:
События матча
