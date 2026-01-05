В воскресенье, 4 января, состоялся матч клубов «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения поединка стала арена «Элланд Роуд» в Лидсе.

«Дьяволы» пропустили первыми, однако сумели спасти матч от поражения – 1:1.

После ничьи «Лидс» занимает 16-е место в турнирной таблице (22 очка), а «Манчестер Юнайтед» сейчас шестой (31 очко).

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

«Лидс» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Голы: Ааронсон, 62 – Кунья, 65

Видео голов и обзор матча: