В воскресенье, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Лидс – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция