Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лидс – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Лидс
04.01.2026 14:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Англия
04 января 2026, 11:47
Лидс – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 января в 14:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Лидс – Манчестер Юнайтед
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Лидс Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Лидс - Манчестер Юнайтед
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
