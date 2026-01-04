Невероятный Лидс. Ман Юнайтед снова потерял очки в АПЛ

В воскресенье, 4 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась ничейным счетом 1:1

«Лидс» не потерпел ни одного поражения в последних 7 турах АПЛ, хотя на этом отрезке играл с «Челси» (3:1), дважды с «Ливерпулем» (3:3, 0:0) и, собственно, с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Английская Премьер-лига 2025/26. 20-й тур, 4 января

Лидс – Манчестер Юнайтед – 1:1

Гол: Ааронсон, 62 – Кунья, 65