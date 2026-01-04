Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Невероятный Лидс. Ман Юнайтед снова потерял очки в АПЛ
Чемпионат Англии
Лидс
04.01.2026 14:30 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
Англия
04 января 2026, 16:24 |
180
1

Невероятный Лидс. Ман Юнайтед снова потерял очки в АПЛ

Матч завершился с ничейным счетом 1:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась ничейным счетом 1:1

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Лидс» не потерпел ни одного поражения в последних 7 турах АПЛ, хотя на этом отрезке играл с «Челси» (3:1), дважды с «Ливерпулем» (3:3, 0:0) и, собственно, с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Английская Премьер-лига 2025/26. 20-й тур, 4 января

Лидс – Манчестер Юнайтед – 1:1

Гол: Ааронсон, 62 – Кунья, 65

Феерия в семь голов. Украинец помог клубу оформить разгром в Англии
Ярмолюк сравняется с Забарным по количеству сыгранных матчей в АПЛ
Экс-игрок сборной Украины вновь выйдет в старте английского клуба
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Boodya
Ось де сильний чемпіонат і привабливість для вболівальників, а не УПЛ, яку намагаються притягнути словами під це деякі "експерти"
