Чемпионат Англии
Лидс
04.01.2026 14:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Англия
Лидс – МЮ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 4 января в 14:30 по Киеву

Лидс – МЮ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Лидс

В воскресенье, 4 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «МЮ». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Лидс

Неплохие выступления демонстрирует новичок чемпионата в текущем сезоне. За 19 матчей Премьер-лиги «Лидс» смог набрать 21 зачетный пункт, что сейчас позволяет ему занимать 16-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета довольно существенно – 7 очков.

Из Кубка английской лиги коллектив вылетел еще на стадии 1/32 финала от «Шеффилда Венздей». В Кубке Англии «павлины» начнут выступления с того же раунда игрой против «Дерби Каунти».

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» в текущем сезоне не демонстрируют особой стабильности. После 19 туров чемпионата Англии им удалось добыть в борьбе 30 очков – пока этого достаточно, чтобы занимать 6-ю позицию турнирной таблицы. И от 11-го, и от 4-го места клуб отстает на 3 зачетных пункта.

Кубок Карабао «МЮ» также покинул после 1/32 финала из-за поражения против «Гримбси» из Второй лиги. В Кубке Англии коллектив начнет выступления с такой же стадии, где его уже ждет «Брайтон».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «МЮ». На счету «дьяволов» 3 победы, еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Лидса» продолжается уже 6 матчей подряд. За это время команда одержала 2 победы и 4 раза сыграла вничью.
  • «Лидс» победил в 3/5 последних домашних играх.
  • В последних 12 играх «Манчестер Юнайтед» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Лидс
4 января 2026 -
14:30
Манчестер Юнайтед
Обе забьют 1.66
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Лидс Манчестер Юнайтед прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
