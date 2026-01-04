В воскресенье, 4 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «МЮ». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Лидс

Неплохие выступления демонстрирует новичок чемпионата в текущем сезоне. За 19 матчей Премьер-лиги «Лидс» смог набрать 21 зачетный пункт, что сейчас позволяет ему занимать 16-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета довольно существенно – 7 очков.

Из Кубка английской лиги коллектив вылетел еще на стадии 1/32 финала от «Шеффилда Венздей». В Кубке Англии «павлины» начнут выступления с того же раунда игрой против «Дерби Каунти».

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» в текущем сезоне не демонстрируют особой стабильности. После 19 туров чемпионата Англии им удалось добыть в борьбе 30 очков – пока этого достаточно, чтобы занимать 6-ю позицию турнирной таблицы. И от 11-го, и от 4-го места клуб отстает на 3 зачетных пункта.

Кубок Карабао «МЮ» также покинул после 1/32 финала из-за поражения против «Гримбси» из Второй лиги. В Кубке Англии коллектив начнет выступления с такой же стадии, где его уже ждет «Брайтон».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «МЮ». На счету «дьяволов» 3 победы, еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Лидса» продолжается уже 6 матчей подряд. За это время команда одержала 2 победы и 4 раза сыграла вничью.

«Лидс» победил в 3/5 последних домашних играх.

В последних 12 играх «Манчестер Юнайтед» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.66.