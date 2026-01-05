Блохин рассказал о больших деньгах, которые получил после ухода из Динамо

Легендарный нападающий киевского «Динамо» и обладатель «Золотого мяча-1975» Олег Блохин в конце карьеры стал одним из первых советских футболистов, кому разрешили выехать за границу. В 35 лет он перешел в австрийский «Форвертс».

«В Форвертсе я получал 1000 долларов в месяц. Причем выплачивал из них партийный взнос три процента – как коммунист. А у посла была тогда зарплата около 1200 долларов. Так что делиться своей зарплатой мне не пришлось», – сказал Блохин.

В Австрии Блохин получал гораздо больше, ведь в союзе средняя зарплата футболиста составляла 200-300 рублей в месяц.