Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Блохин рассказал о больших деньгах, которые получил после ухода из Динамо
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 03:02 |
113
0

Блохин рассказал о больших деньгах, которые получил после ухода из Динамо

Тренер получил 1000 долларов в Австрии – почти как посол

05 января 2026, 03:02 |
113
0
Блохин рассказал о больших деньгах, которые получил после ухода из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Легендарный нападающий киевского «Динамо» и обладатель «Золотого мяча-1975» Олег Блохин в конце карьеры стал одним из первых советских футболистов, кому разрешили выехать за границу. В 35 лет он перешел в австрийский «Форвертс».

«В Форвертсе я получал 1000 долларов в месяц. Причем выплачивал из них партийный взнос три процента – как коммунист. А у посла была тогда зарплата около 1200 долларов. Так что делиться своей зарплатой мне не пришлось», – сказал Блохин.

В Австрии Блохин получал гораздо больше, ведь в союзе средняя зарплата футболиста составляла 200-300 рублей в месяц.

По теме:
Динамо выступило с официальным заявлением о Владиславе Ванате
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
«Такого в истории чемпионата страны еще не было». Федорчук – о сезоне в УПЛ
Олег Блохин Динамо Киев зарплаты финансы
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Футбол | 04 января 2026, 08:14 6
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»

Виктор выделил Трубина

Это провал. Известна оценка Забарного в матче, в котором он привез пенальти
Футбол | 05 января 2026, 00:25 0
Это провал. Известна оценка Забарного в матче, в котором он привез пенальти
Это провал. Известна оценка Забарного в матче, в котором он привез пенальти

Илья провел на поле 70 минут

ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
Футбол | 04.01.2026, 19:25
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04.01.2026, 08:44
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Футбол | 04.01.2026, 20:09
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
03.01.2026, 14:55 8
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем