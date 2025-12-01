Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 декабря 2025, 15:51
1790
5

Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?

Ожидается, что в январе 2026 года вингер сборной Украины присоединится к «Страсбургу»

5 Comments
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик вернется на поле до 17 января 2026 года. Об этом сообщил портал The Chelsea Forum.

24-летний футболист был отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ и уже более года не выходил на поле. По информации источника, срок отстранения вингера истечет в начале следующего года, поэтому «Челси» занимается поисками команды, где украинец сможет продолжить карьеру.

На данный момент совет директоров лондонского клуба ведет переговоры с французским «Страсбургом» о переходе Мудрика во время зимнего трансферного окна. Ожидается, что украинец сыграет в Лиге 1 полгода, чтобы набрать оптимальную форму, после чего вернется в расположение английской команды.

После 14 туров «Страсбург» набрал 22 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице. В 2023 году владелец «Челси» приобрел контрольный пакет акций французского клуба, и с тех пор немало игроков перебрались из Лондона в чемпионат Франции. По этой причине и с арендой Мудрика не возникнет никаких проблем.





Челси Страсбург Михаил Мудрик трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 аренда игрока дисквалификация допинг
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Demid Romanchik
Було б добре 
Ответить
+3
8number
Норм. Чекаємо на нашого Мурзіка 
Ответить
+1
Папа Никита
Возвращайся в Шахтёр!
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
Свежо предание..
Ответить
0
Кипрский еврей
Ждём Мишутку на футбольном поле
Ответить
0
