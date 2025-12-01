Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик вернется на поле до 17 января 2026 года. Об этом сообщил портал The Chelsea Forum.

24-летний футболист был отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ и уже более года не выходил на поле. По информации источника, срок отстранения вингера истечет в начале следующего года, поэтому «Челси» занимается поисками команды, где украинец сможет продолжить карьеру.

На данный момент совет директоров лондонского клуба ведет переговоры с французским «Страсбургом» о переходе Мудрика во время зимнего трансферного окна. Ожидается, что украинец сыграет в Лиге 1 полгода, чтобы набрать оптимальную форму, после чего вернется в расположение английской команды.

После 14 туров «Страсбург» набрал 22 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице. В 2023 году владелец «Челси» приобрел контрольный пакет акций французского клуба, и с тех пор немало игроков перебрались из Лондона в чемпионат Франции. По этой причине и с арендой Мудрика не возникнет никаких проблем.