Шахтер U-19 – Эпицентр U-19 – 6:0. Разгром от лидера. Видео голов и обзор

В матче 16-го тура Национальной лиги U-19 сыграли юношеские команды «Шахтера» и «Эпицентра». «Горняки» одержали уверенную победу со счетом 6:0.

«Шахтер» U-19 активно начал поединок и открыл счет на 14-й минуте. Отличился Виктор Цуканов.

После перерыва в ворота «Эпицентра» влетели еще пять мячей. Голы забивали Мохамаду Канте, Артем Зубрий, Денис Сметана, Александр Черненький и снова Виктор Цуканов.

«Шахтер» U-19 набрал 42 очка и на зимний перерыв ушел лидером. Киевское «Динамо» отстает на четыре балла.

Национальная лига U-19, 16-й тур, 13 декабря

«Шахтер» U-19 – «Эпицентр» U-19 – 6:0

Голы: Голы: 1:0 Цуканов (14), 2:0 Канте (54), 3:0 Зубрий (56), 4:0 Сметана (77), 5:0 Черненький (78), 6:0 Цуканов (82)

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча