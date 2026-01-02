Перепраздновали. 1 января в АПЛ запомнилось малорезультативными матчами
Три из четырех поединков чемпионата Англии закончились вничью 0:0
1 января 2026 года в АПЛ запомнился рядом интересных статистических исторических фактов.
Вчерашний игровой день в АПЛ стал лишь вторым в истории турнира, в котором было сыграно не менее 4 игр, в которых было забито только 2 гола:
- Кристал Пэлас – Фулгем – 1:1
- Ливерпуль – Лидс Юнайтед – 0:0
- Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0
- Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0
Впервые подобный случай был зафиксирован 29 апреля 1998 года (также 2 гола в 4 матчах):
- Ковентри Сити – Уимблдон – 0:0
- Лестер Сити – Ньюкасл Юнайтед – 0:0
- Челси – Блэкберн Роверс – 0:1
- Арсенал – Дерби Каунти – 1:0
Также вчерашний день стал лишь вторым в истории АПЛ, в котором было сыграно только 4 игры, причем 3 из них закончились вничью 0:0.
Ранее идентичная ситуация сложилась 11 апреля 2010 года:
- Манчестер Сити – Бирмингем – 5:1
- Ливерпуль – Фулгем – 0:0
- Блэкберн Роверс – Манчестер Юнайтед – 0:0
- Вулверхэмптон – Сток Сити – 0:0
