02 января 2026, 21:40
Перепраздновали. 1 января в АПЛ запомнилось малорезультативными матчами

Три из четырех поединков чемпионата Англии закончились вничью 0:0

Перепраздновали. 1 января в АПЛ запомнилось малорезультативными матчами
Getty Images/Global Images Ukraine

1 января 2026 года в АПЛ запомнился рядом интересных статистических исторических фактов.

Вчерашний игровой день в АПЛ стал лишь вторым в истории турнира, в котором было сыграно не менее 4 игр, в которых было забито только 2 гола:

  • Кристал Пэлас – Фулгем – 1:1
  • Ливерпуль – Лидс Юнайтед – 0:0
  • Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0
  • Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0

Впервые подобный случай был зафиксирован 29 апреля 1998 года (также 2 гола в 4 матчах):

  • Ковентри Сити – Уимблдон – 0:0
  • Лестер Сити – Ньюкасл Юнайтед – 0:0
  • Челси – Блэкберн Роверс – 0:1
  • Арсенал – Дерби Каунти – 1:0

Также вчерашний день стал лишь вторым в истории АПЛ, в котором было сыграно только 4 игры, причем 3 из них закончились вничью 0:0.

Ранее идентичная ситуация сложилась 11 апреля 2010 года:

  • Манчестер Сити – Бирмингем – 5:1
  • Ливерпуль – Фулгем – 0:0
  • Блэкберн Роверс – Манчестер Юнайтед – 0:0
  • Вулверхэмптон – Сток Сити – 0:0
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии
