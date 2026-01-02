Юлия Стародубцева – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеообзор матча квалификации WTA 250 в Окленде
В ночь на 3 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 113) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В первом раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Франции Джессики Понше (WTA 170). Поединок начнется четвертым запуском на Grandstand. Ориентировочно время начала матча – 04:30 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале отбора поборется либо с Лаурой Пигосси, либо с Лилли Таггер.
