Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юлия Стародубцева – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
Юлия Стародубцева – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеообзор матча квалификации WTA 250 в Окленде

Юлия Стародубцева – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Юлия Стародубцева

В ночь на 3 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 113) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Франции Джессики Понше (WTA 170). Поединок начнется четвертым запуском на Grandstand. Ориентировочно время начала матча – 04:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале отбора поборется либо с Лаурой Пигосси, либо с Лилли Таггер.

📺 Видеотрансляция
Юлия Стародубцева Джессика Понше смотреть онлайн WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
