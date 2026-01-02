Юлия Стародубцева – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 3 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 113) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Франции Джессики Понше (WTA 170). Поединок начнется четвертым запуском на Grandstand. Ориентировочно время начала матча – 04:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале отбора поборется либо с Лаурой Пигосси, либо с Лилли Таггер.