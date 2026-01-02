Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 января 2026, 21:20
ФОТО. Телеканал заплатит Джорджине Родригес 150 тысяч долларов. Почему?

Суд встал на сторону Джорджины Родригес

ФОТО. Телеканал заплатит Джорджине Родригес 150 тысяч долларов. Почему?
Instagram. Джорджина Родригес

Мадридский суд вынес решение в пользу Джорджины Родригес и ее сестры Иваны в деле против телеканала Telemadrid, сообщает Revista HOLA. Канал обязали выплатить 150 тысяч долларов компенсации за нарушение права на частную жизнь.

Речь идет о развлекательной программе 2018 года, в которой без доказательств обсуждалось детство Джорджины, в публичное пространство выносились детали жизни ее семьи, демонстрировались архивные фото, а также звучали намеки на «скрытое прошлое».

Суд признал, что это было не журналистское расследование, а необоснованное вторжение в личную жизнь. На тот момент Родригес не была мировой звездой, а ее семья не имела публичного статуса, поэтому подобные темы были недопустимы для медиа.

Отдельно отмечается, что программа вышла незадолго до смерти отца Джорджины, что усилило моральный ущерб.

Иронично, что о победе в суде Родригес узнала в Дубае, во время Globe Soccer Awards 2025, где Криштиану Роналду получал награду лучшему игроку Ближнего Востока.

фото Джорджина Родригес lifestyle Криштиану Роналду
Максим Лапченко Источник: Instagram
