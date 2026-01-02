Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 21:13 |
Беланов рассказал, предлагали ли ему продать Золотой мяч

Легендарный футболист вспомнил момент признания лучшим игроком Европы

02 января 2026, 21:13 |
Игорь Беланов

Один из выдающихся нападающих украинского и европейского футбола Игорь Беланов вспомнил, как незадолго до Рождества и Нового года узнал о победе в референдуме France Football, который признал его обладателем «Золотого мяча» 1986 года. О счастливых моментах того времени он рассказал корреспонденту Sport.ua.

– О радостной для меня новости узнал где-то за месяц до того, как итоги референдума были обнародованы, – вспоминает Игорь Беланов. – Сообщил ее мне Андрей Пиналов, который работал тогда в «Динамо» и в том же France Football. Было это во время моего пребывания в моем родном городе – Одессе. Уже позже из редакции этого авторитетного издания в Украину приехала группа людей, чтобы взять у меня интервью и сфотографировать на фоне выдающихся мест Киева. Валерий Лобановский меня тогда обнял по-отечески и поздравил с получением такой почетной награды. Помню, он мне тогда сказал: «Ты по праву заслужил это признание. Этот год был твой». Поздравили и порадовались за меня и одноклубники, во многом именно благодаря им я получил «Золотой мяч». В этой награде есть и их заслуга.

– Не обращались ли к вам любители ценных трофеев или коллекционеры с предложением продать «Золотой мяч»?

– Бывало такое, да. Но по этому поводу могу сказать только одно: тема даже не обсуждается. Этот приз завоеван мной ценой больших усилий – как на тренировках, так и в игре. Поэтому не продам его ни за какие деньги. Для меня это бесценная вещь, она останется детям или же будет служить для истории. Скажем, заняв достойное место в солидном музее.

Ранее мы сообщали, что 39 лет назад Игорь Беланов стал обладателем Золотого мяча.

Игорь Беланов Золотой мяч Динамо Киев инсайд
