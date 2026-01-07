Челси дал Мудрику сигнал о его будущем в клубе

Лондонский «Челси» подогрел слухи о возможном возвращении Михаила Мудрика в команду.

Клуб публично поздравил украинского вингера с 25-летием в соцсетях. Как сообщает Goal.com, это выглядит показательно на фоне полного игнорирования дня рождения Рахима Стерлинга несколькими неделями ранее. Мудрик не выходил на поле с конца 2024 года из-за временного отстранения после положительного допинг-теста, однако этот сигнал означает, что в Лондоне и в дальнейшем рассчитывают на украинца.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.