Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 января 2026, 06:42 |
Челси дал Мудрику сигнал о его будущем в клубе

Клуб поздравил украинца с днем рождения

Челси дал Мудрику сигнал о его будущем в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» подогрел слухи о возможном возвращении Михаила Мудрика в команду.

Клуб публично поздравил украинского вингера с 25-летием в соцсетях. Как сообщает Goal.com, это выглядит показательно на фоне полного игнорирования дня рождения Рахима Стерлинга несколькими неделями ранее. Мудрик не выходил на поле с конца 2024 года из-за временного отстранения после положительного допинг-теста, однако этот сигнал означает, что в Лондоне и в дальнейшем рассчитывают на украинца.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

день рождения чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Goal.com
Дмитрий Олийченко Источник: Goal.com
