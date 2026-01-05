Англия05 января 2026, 23:27 |
1221
0
Челси впервые за долгое время выступил с обращением к Михаилу Мудрику
Лондонский клуб сообщил, что у футболиста сегодня день рождения, и поздравил его
05 января 2026, 23:27 |
1221
0
Вингеру «Челси» и национальной сборной Украины по футболу Михаилу Мудрику 5 января исполнилось 25 лет.
Это событие не обошел стороной и «Челси», который впервые за долгое время вспомнил о футболисте, сообщил, что у украинца сегодня день рождения, и поздравил его.
«С днем рождения, Миша», – говорится в обращении лондонского клуба.
В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 05 января 2026, 07:25 1
Чемпионат мира в США
Футбол | 05 января 2026, 21:49 2
Украинскому вингеру исполнилось 25 лет
Бокс | 05.01.2026, 04:02
Футбол | 05.01.2026, 18:06
Футбол | 05.01.2026, 09:03
Комментарии 0
Популярные новости
04.01.2026, 14:44 8
05.01.2026, 07:55
04.01.2026, 07:33 2
04.01.2026, 07:55 1
04.01.2026, 10:08 18
04.01.2026, 20:09 6
04.01.2026, 23:59 25
05.01.2026, 15:26 3