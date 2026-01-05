Челси впервые за долгое время выступил с обращением к Михаилу Мудрику

Вингеру «Челси» и национальной сборной Украины по футболу Михаилу Мудрику 5 января исполнилось 25 лет.

Это событие не обошел стороной и «Челси», который впервые за долгое время вспомнил о футболисте, сообщил, что у украинца сегодня день рождения, и поздравил его.

«С днем рождения, Миша», – говорится в обращении лондонского клуба.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.