Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 января 2026, 23:27 |
0

Челси впервые за долгое время выступил с обращением к Михаилу Мудрику

Лондонский клуб сообщил, что у футболиста сегодня день рождения, и поздравил его

Челси впервые за долгое время выступил с обращением к Михаилу Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингеру «Челси» и национальной сборной Украины по футболу Михаилу Мудрику 5 января исполнилось 25 лет.

Это событие не обошел стороной и «Челси», который впервые за долгое время вспомнил о футболисте, сообщил, что у украинца сегодня день рождения, и поздравил его.

«С днем рождения, Миша», – говорится в обращении лондонского клуба.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
