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  4. АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обоср*лись. Никогда не открывайте свой рот»
Чемпионат Европы
19 июня 2025, 15:46 | Обновлено 19 июня 2025, 16:07
2481
14

АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обоср*лись. Никогда не открывайте свой рот»

Александр жестко обратился к игрокам сборной Украины U-21

19 июня 2025, 15:46 | Обновлено 19 июня 2025, 16:07
2481
14
АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обоср*лись. Никогда не открывайте свой рот»
Instagram. Александр Алиев

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев обратился к игрокам молодежки после вылета из Евро-2025 в результате поражения от сверстников из Нидерландов (0:2):

«Хочу сказать по вчерашней игре нашей молодежной сборной, которая в очередной раз обос**лась. Ребята, вы все играете в УПЛ, в основном составе, но вчера вы все обос**лись.

Поэтому никогда не открывайте свой рот, никогда, а просто играйте в футбол или свои PSP, Playstation. Еще раз могу сказать. Да, мы пили, но играли и достигали больших результатов. Мне стыдно, что вы защищаете честь нашей страны. И также стыдно пацанам, которые находятся на передовой. Задумайтесь».

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Александр Алиев сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 14
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+10
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gusev80 .
да я в ваши годы.. не какие-то 0:2, а целых 0:3 Нидерландам проигрывал.... 
  
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+2
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Микола Унгурян
в принципі саме в даному випадку він правий
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0
Burevestnik
нехай цей алкашний бидляк сперш подивиться на свої дії.
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-5
Отаман
Було дуже добре в 2023 році на чемпіонат Європи, коли грали майже всі гравці з Шахтаря у складі молодіжки які у 1/4 перемогли дуже сильну збірну Франції та ще потрапили вперше на ОІ. На цьому чемпіонаті Європи гравці фк ганьба суркіса та медведчука зганьбили Україну 
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-5
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Отаман
Так і є, гравці фк ганьба суркіса та медведчука зганьбили знову Україну
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-5
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mastorent
почему это быдло, напялившее камуфляж и по-блатарику отсиживающееся вместе с юркой бутусовым, сергой и прочими луценками под мукачевскими укрепрайонами, открывает свой рот - тоже нихера не понятно.
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-10
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