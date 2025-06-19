АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обоср*лись. Никогда не открывайте свой рот»
Александр жестко обратился к игрокам сборной Украины U-21
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев обратился к игрокам молодежки после вылета из Евро-2025 в результате поражения от сверстников из Нидерландов (0:2):
«Хочу сказать по вчерашней игре нашей молодежной сборной, которая в очередной раз обос**лась. Ребята, вы все играете в УПЛ, в основном составе, но вчера вы все обос**лись.
Поэтому никогда не открывайте свой рот, никогда, а просто играйте в футбол или свои PSP, Playstation. Еще раз могу сказать. Да, мы пили, но играли и достигали больших результатов. Мне стыдно, что вы защищаете честь нашей страны. И также стыдно пацанам, которые находятся на передовой. Задумайтесь».
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