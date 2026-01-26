Клуб Английской Премьер-лиги готов отдать украинского футболиста в Карпаты

Форвард английского «Сандерленда» Назарий Русин может вернуться в чемпионат Украины, который покинул в сентябре 2023 года. Об этом сообщили ТаТоТаке.

Наставник «черных котов» Режис Ле Бри не рассчитывает на 27-летнего футболиста, который не входит в долгосрочные планы главного тренера. Представитель Премьер-лиги готов попрощаться с украинцем, чтобы освободить место в заявке на других иностранных футболистов.

Главным претендентом на Русина являются львовские «Карпаты», которые планируют усилить линию атаки во время зимнего трансферного окна.

По информации источника, главной проблемой может стать позиция польского клуба «Арка» Гдыня, который арендовал украинского форварда до завершения сезона 2025/26.

Если клуб из Польши откажется досрочно возвращать Русина в «Сандерленд», тогда «Карпатам» придется ждать следующего трансферного окна, чтобы оформить переход игрока.

В нынешнем сезоне Русин провел 13 матчей, в которых забил один гол. Контракт форварда с «Сандерлендом» истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.