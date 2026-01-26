Аякс и Арсенал столкнулись с проблемами из-за трансфера Зинченко

Трансфер защитника лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченка в нидерландский «Аякс» находится далеко от финальной стадии из-за возникших проблем.

По информации журналиста Voetbal International Лентина Гудейка потенциальный переход 29-летнего украинского защитника затягивается из-за тяжелых переговоров между заинтересованными сторонами:

«Это сложная сделка, которую трудно завершить. В переговорах участвуют четыре стороны.Зинченко находится в аренде из «Арсенала» в «Ноттингем Форест», поэтому сначала нужно расторгнуть этот договор. Затем «Арсенал» и «Аякс» должны достичь соглашения. После этого Зинченко должен дать свое личное согласие.

Структура тоже изменилась. Сначала это была аренда, теперь это постоянный трансфер с шестимесячным контрактом. Стороны имеют слишком много нерешенных вопросов.

Будет ли Аякс платить подписной взнос? Что делать с зарплатой Александра? Будет ли стороны заключать какие-либо соглашения к лету? Получит ли «Аякс» что-нибудь от этого трансфера в будущем, или это действительно шестимесячный контракт?

В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами трансфер затягивается дольше, чем ожидалось. «Аякс» надеется, что ни один другой клуб не предложит больше в финансовом плане.

В последнее время в «Аяксе» произошло много событий. Так что нам остается только ждать и смотреть», – сообщил Гудейк.