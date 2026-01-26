Эндрик в огне. Хет-трик бразильского форварда помог Лиону победить Мец
В других матчах игрового дня победы одержали «Тулуза», «Ницца» и «Страсбург»
В воскресенье, 25 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Мец» и «Лион». Гости одолели соперника в зрелищной перестрелке со счетом 5:2.
Главным героем этого противостояния стал форвард сборной Бразилии Эндрик, который оформил хет-трик. 19-летний футболист мог забить и четыре, но один мяч был отменен из-за положения «вне-игры».
Эндрик перебрался в чемпионат Франции во время зимнего трансферного окна из мадридского «Реала» на правах аренды. За три матча в составе «Лиона» бразилец уже забил четыре раза и отдал одну результативную передачу.
Чемпионат Франции, 19-й тур. 25 января
Мец – Лион – 2:5
Голы: Куао, 34, Диалло, 64 – Эндрик, 11, 45+1, 87, Клюйверт, 16, Мортон, 32
Париж – Анже – 0:0
Брест – Тулуза – 0:2
Голы: Демба, 27, Гбоо 43
Нант – Ницца – 1:4
Голы: Мостафа, 45+1 – Шо, 16, 29, Диоп, 40, Луше, 90+3
Лилль – Страсбург – 1:4
Голы: Фернандес-Пардо, 90+3 – Паничелли, 25, Энсисо, 26, Годо, 58, 72
Турнирная таблица чемпионата Франции:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|19
|14
|3
|2
|41 - 15
|01.02.26 21:45 Страсбург - ПСЖ23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль04.01.26 ПСЖ 2:1 ФК Париж13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн
|45
|2
|Ланс
|19
|14
|1
|4
|33 - 16
|30.01.26 21:45 Ланс - Гавр24.01.26 Марсель 3:1 Ланс17.01.26 Ланс 1:0 Осер02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс14.12.25 Ланс 2:0 Ницца06.12.25 Нант 1:2 Ланс
|43
|3
|Марсель
|19
|12
|2
|5
|44 - 20
|31.01.26 18:00 ФК Париж - Марсель24.01.26 Марсель 3:1 Ланс17.01.26 Анже 2:5 Марсель04.01.26 Марсель 0:2 Нант14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель
|38
|4
|Лион
|19
|11
|3
|5
|32 - 20
|01.02.26 16:00 Лион - Лилль25.01.26 Мец 2:5 Лион18.01.26 Лион 2:1 Брест03.01.26 Монако 1:3 Лион14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Лорьян 1:0 Лион
|36
|5
|Лилль
|19
|10
|2
|7
|34 - 29
|01.02.26 16:00 Лион - Лилль25.01.26 Лилль 1:4 Страсбург16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль03.01.26 Лилль 0:2 Ренн14.12.25 Осер 3:4 Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель
|32
|6
|Ренн
|19
|8
|7
|4
|30 - 27
|31.01.26 22:05 Монако - Ренн24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян18.01.26 Ренн 1:1 Гавр03.01.26 Лилль 0:2 Ренн13.12.25 Ренн 3:1 Брест06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн
|31
|7
|Страсбург
|19
|9
|3
|7
|32 - 23
|01.02.26 21:45 Страсбург - ПСЖ25.01.26 Лилль 1:4 Страсбург18.01.26 Страсбург 2:1 Мец03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург
|30
|8
|Тулуза
|19
|8
|5
|6
|31 - 23
|01.02.26 18:15 Тулуза - Осер25.01.26 Брест 0:2 Тулуза17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург
|29
|9
|Лорьян
|19
|6
|7
|6
|25 - 30
|31.01.26 20:00 Лорьян - Нант24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян16.01.26 Монако 1:3 Лорьян04.01.26 Лорьян 1:1 Мец14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян07.12.25 Лорьян 1:0 Лион
|25
|10
|Монако
|19
|7
|3
|9
|28 - 33
|31.01.26 22:05 Монако - Ренн24.01.26 Гавр 0:0 Монако16.01.26 Монако 1:3 Лорьян03.01.26 Монако 1:3 Лион14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако
|24
|11
|Анже
|19
|6
|5
|8
|20 - 25
|01.02.26 18:15 Анже - Мец25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже17.01.26 Анже 2:5 Марсель04.01.26 Гавр 2:1 Анже12.12.25 Анже 4:1 Нант07.12.25 Ницца 0:1 Анже
|23
|12
|Брест
|19
|6
|4
|9
|24 - 31
|01.02.26 18:15 Ницца - Брест25.01.26 Брест 0:2 Тулуза18.01.26 Лион 2:1 Брест04.01.26 Брест 2:0 Осер13.12.25 Ренн 3:1 Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако
|22
|13
|Ницца
|19
|6
|3
|10
|25 - 36
|01.02.26 18:15 Ницца - Брест25.01.26 Нант 1:4 Ницца17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург14.12.25 Ланс 2:0 Ницца07.12.25 Ницца 0:1 Анже
|21
|14
|ФК Париж
|19
|5
|5
|9
|24 - 32
|31.01.26 18:00 ФК Париж - Марсель25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж04.01.26 ПСЖ 2:1 ФК Париж13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж
|20
|15
|Гавр
|19
|4
|8
|7
|16 - 24
|30.01.26 21:45 Ланс - Гавр24.01.26 Гавр 0:0 Монако18.01.26 Ренн 1:1 Гавр04.01.26 Гавр 2:1 Анже14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж
|20
|16
|Нант
|19
|3
|5
|11
|18 - 34
|31.01.26 20:00 Лорьян - Нант25.01.26 Нант 1:4 Ницца18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж04.01.26 Марсель 0:2 Нант12.12.25 Анже 4:1 Нант06.12.25 Нант 1:2 Ланс
|14
|17
|Осер
|19
|3
|3
|13
|14 - 29
|01.02.26 18:15 Тулуза - Осер23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ17.01.26 Ланс 1:0 Осер04.01.26 Брест 2:0 Осер14.12.25 Осер 3:4 Лилль07.12.25 Осер 3:1 Мец
|12
|18
|Мец
|19
|3
|3
|13
|21 - 45
|01.02.26 18:15 Анже - Мец25.01.26 Мец 2:5 Лион18.01.26 Страсбург 2:1 Мец04.01.26 Лорьян 1:1 Мец13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ07.12.25 Осер 3:1 Мец
|12
