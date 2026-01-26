Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эндрик в огне. Хет-трик бразильского форварда помог Лиону победить Мец
Чемпионат Франции
ФК Париж
25.01.2026 18:15 – FT 0 : 0
Анже
Франция
Эндрик в огне. Хет-трик бразильского форварда помог Лиону победить Мец

В других матчах игрового дня победы одержали «Тулуза», «Ницца» и «Страсбург»

Эндрик в огне. Хет-трик бразильского форварда помог Лиону победить Мец
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

В воскресенье, 25 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Мец» и «Лион». Гости одолели соперника в зрелищной перестрелке со счетом 5:2.

Главным героем этого противостояния стал форвард сборной Бразилии Эндрик, который оформил хет-трик. 19-летний футболист мог забить и четыре, но один мяч был отменен из-за положения «вне-игры».

Эндрик перебрался в чемпионат Франции во время зимнего трансферного окна из мадридского «Реала» на правах аренды. За три матча в составе «Лиона» бразилец уже забил четыре раза и отдал одну результативную передачу.

Чемпионат Франции, 19-й тур. 25 января

Мец Лион 2:5
Голы: Куао, 34, Диалло, 64 – Эндрик, 11, 45+1, 87, Клюйверт, 16, Мортон, 32

Париж Анже 0:0

Брест Тулуза 0:2
Голы: Демба, 27, Гбоо 43

Нант Ницца 1:4
Голы: Мостафа, 45+1 – Шо, 16, 29, Диоп, 40, Луше, 90+3

Лилль Страсбург 1:4
Голы: Фернандес-Пардо, 90+3 – Паничелли, 25, Энсисо, 26, Годо, 58, 72

Турнирная таблица чемпионата Франции:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 19 14 3 2 41 - 15 01.02.26 21:45 Страсбург - ПСЖ23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль04.01.26 ПСЖ 2:1 ФК Париж13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн 45
2 Ланс 19 14 1 4 33 - 16 30.01.26 21:45 Ланс - Гавр24.01.26 Марсель 3:1 Ланс17.01.26 Ланс 1:0 Осер02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс14.12.25 Ланс 2:0 Ницца06.12.25 Нант 1:2 Ланс 43
3 Марсель 19 12 2 5 44 - 20 31.01.26 18:00 ФК Париж - Марсель24.01.26 Марсель 3:1 Ланс17.01.26 Анже 2:5 Марсель04.01.26 Марсель 0:2 Нант14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель 38
4 Лион 19 11 3 5 32 - 20 01.02.26 16:00 Лион - Лилль25.01.26 Мец 2:5 Лион18.01.26 Лион 2:1 Брест03.01.26 Монако 1:3 Лион14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Лорьян 1:0 Лион 36
5 Лилль 19 10 2 7 34 - 29 01.02.26 16:00 Лион - Лилль25.01.26 Лилль 1:4 Страсбург16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль03.01.26 Лилль 0:2 Ренн14.12.25 Осер 3:4 Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель 32
6 Ренн 19 8 7 4 30 - 27 31.01.26 22:05 Монако - Ренн24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян18.01.26 Ренн 1:1 Гавр03.01.26 Лилль 0:2 Ренн13.12.25 Ренн 3:1 Брест06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн 31
7 Страсбург 19 9 3 7 32 - 23 01.02.26 21:45 Страсбург - ПСЖ25.01.26 Лилль 1:4 Страсбург18.01.26 Страсбург 2:1 Мец03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург 30
8 Тулуза 19 8 5 6 31 - 23 01.02.26 18:15 Тулуза - Осер25.01.26 Брест 0:2 Тулуза17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург 29
9 Лорьян 19 6 7 6 25 - 30 31.01.26 20:00 Лорьян - Нант24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян16.01.26 Монако 1:3 Лорьян04.01.26 Лорьян 1:1 Мец14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян07.12.25 Лорьян 1:0 Лион 25
10 Монако 19 7 3 9 28 - 33 31.01.26 22:05 Монако - Ренн24.01.26 Гавр 0:0 Монако16.01.26 Монако 1:3 Лорьян03.01.26 Монако 1:3 Лион14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако 24
11 Анже 19 6 5 8 20 - 25 01.02.26 18:15 Анже - Мец25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже17.01.26 Анже 2:5 Марсель04.01.26 Гавр 2:1 Анже12.12.25 Анже 4:1 Нант07.12.25 Ницца 0:1 Анже 23
12 Брест 19 6 4 9 24 - 31 01.02.26 18:15 Ницца - Брест25.01.26 Брест 0:2 Тулуза18.01.26 Лион 2:1 Брест04.01.26 Брест 2:0 Осер13.12.25 Ренн 3:1 Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако 22
13 Ницца 19 6 3 10 25 - 36 01.02.26 18:15 Ницца - Брест25.01.26 Нант 1:4 Ницца17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург14.12.25 Ланс 2:0 Ницца07.12.25 Ницца 0:1 Анже 21
14 ФК Париж 19 5 5 9 24 - 32 31.01.26 18:00 ФК Париж - Марсель25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж04.01.26 ПСЖ 2:1 ФК Париж13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж 20
15 Гавр 19 4 8 7 16 - 24 30.01.26 21:45 Ланс - Гавр24.01.26 Гавр 0:0 Монако18.01.26 Ренн 1:1 Гавр04.01.26 Гавр 2:1 Анже14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж 20
16 Нант 19 3 5 11 18 - 34 31.01.26 20:00 Лорьян - Нант25.01.26 Нант 1:4 Ницца18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж04.01.26 Марсель 0:2 Нант12.12.25 Анже 4:1 Нант06.12.25 Нант 1:2 Ланс 14
17 Осер 19 3 3 13 14 - 29 01.02.26 18:15 Тулуза - Осер23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ17.01.26 Ланс 1:0 Осер04.01.26 Брест 2:0 Осер14.12.25 Осер 3:4 Лилль07.12.25 Осер 3:1 Мец 12
18 Мец 19 3 3 13 21 - 45 01.02.26 18:15 Анже - Мец25.01.26 Мец 2:5 Лион18.01.26 Страсбург 2:1 Мец04.01.26 Лорьян 1:1 Мец13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ07.12.25 Осер 3:1 Мец 12
Полная таблица

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
