Эндрик в огне. Хет-трик бразильского форварда помог Лиону победить Мец

В воскресенье, 25 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Мец» и «Лион». Гости одолели соперника в зрелищной перестрелке со счетом 5:2.

Главным героем этого противостояния стал форвард сборной Бразилии Эндрик, который оформил хет-трик. 19-летний футболист мог забить и четыре, но один мяч был отменен из-за положения «вне-игры».

Эндрик перебрался в чемпионат Франции во время зимнего трансферного окна из мадридского «Реала» на правах аренды. За три матча в составе «Лиона» бразилец уже забил четыре раза и отдал одну результативную передачу.

Чемпионат Франции, 19-й тур. 25 января

Мец – Лион – 2:5

Голы: Куао, 34, Диалло, 64 – Эндрик, 11, 45+1, 87, Клюйверт, 16, Мортон, 32

Париж – Анже – 0:0

Брест – Тулуза – 0:2

Голы: Демба, 27, Гбоо 43

Нант – Ницца – 1:4

Голы: Мостафа, 45+1 – Шо, 16, 29, Диоп, 40, Луше, 90+3

Лилль – Страсбург – 1:4

Голы: Фернандес-Пардо, 90+3 – Паничелли, 25, Энсисо, 26, Годо, 58, 72

Турнирная таблица чемпионата Франции: