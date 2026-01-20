Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере

Украинский левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, который на правах аренды выступает за «Ноттингем Форест», подписал контракт с известным футбольным агентом Жорже Мендешем. Об этом сообщает комментатор и блогер Виктор Вацко.

По информации источника, потенциальный переход 29-летнего футболиста в амстердамский «Аякс» является первым результатом этого сотрудничества.

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, а его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2026 года.