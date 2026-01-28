Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Битва Свитолиной. Расписание матчей украинцев на Aus Open 2026 на 29 января
Australian Open
28 января 2026, 14:28 |
878
0

Битва Свитолиной. Расписание матчей украинцев на Aus Open 2026 на 29 января

В четверг в Мельбурне, кроме Элины, сыграют Никита Белозерцев и Антонина Сушкова

28 января 2026, 14:28 |
878
0
Битва Свитолиной. Расписание матчей украинцев на Aus Open 2026 на 29 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

29 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде, а также пройдут поединки третьего раунда юниорских турниров.

В четверг в Мельбурне важнейший матч проведет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая встретится с Ариной Соболенко.

Также выступят два украинских юниора: Никита Белозерцев и Антонина Сушкова.

Расписание матчей украинцев на Aus Open 2026 на 29 января

Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/2 финала

Rod Laver Arena. 1-й запуск ночной сессии (не ранее 10:30)

Элина Свитолина [12] – Арина Соболенко [1]

Australian Open 2026. Юниоры. Одиночный разряд, 1/8 финала

Корт №6. 1-й запуск (не ранее 01:00)

Антонина Сушкова Теа Фродин [8]

1573 Arena. 2-й запуск (не ранее 02:30)

Никита Белозерцев [6] – Чэнь Куань-Шоу [11]

По теме:
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Юниоры на Aus Open: поражение Белинской, Сушкова покинула парный турнир
расписание Элина Свитолина Арина Соболенко юниорский теннис Australian Open 2026 Антонина Сушкова Никита Белозерцев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Синнер разобрался с седьмой ракеткой и вышел в полуфинал Australian Open
Теннис | 28 января 2026, 13:01 2
Синнер разобрался с седьмой ракеткой и вышел в полуфинал Australian Open
Синнер разобрался с седьмой ракеткой и вышел в полуфинал Australian Open

Янник в трех сетах уверенно переиграл Бена Шелтона в четвертьфинале мейджора

Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Футбол | 27 января 2026, 14:22 3
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции

После возвращения Руслана Нещерета «бело-синие» решили не выходить на трансферный рынок

Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Футзал | 28.01.2026, 00:01
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футбол | 28.01.2026, 08:45
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Для сборной Украины могут натурализовать бывшего игрока Реал Мадрид
Футбол | 28.01.2026, 08:22
Для сборной Украины могут натурализовать бывшего игрока Реал Мадрид
Для сборной Украины могут натурализовать бывшего игрока Реал Мадрид
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
26.01.2026, 18:24 2
Футбол
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 5
Бокс
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45
Бокс
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем