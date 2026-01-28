Битва Свитолиной. Расписание матчей украинцев на Aus Open 2026 на 29 января

29 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде, а также пройдут поединки третьего раунда юниорских турниров.

В четверг в Мельбурне важнейший матч проведет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая встретится с Ариной Соболенко.

Также выступят два украинских юниора: Никита Белозерцев и Антонина Сушкова.

Расписание матчей украинцев на Aus Open 2026 на 29 января

Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/2 финала

Rod Laver Arena. 1-й запуск ночной сессии (не ранее 10:30)

Элина Свитолина [12] – Арина Соболенко [1]

Australian Open 2026. Юниоры. Одиночный разряд, 1/8 финала

Корт №6. 1-й запуск (не ранее 01:00)

Антонина Сушкова – Теа Фродин [8]

1573 Arena. 2-й запуск (не ранее 02:30)

Никита Белозерцев [6] – Чэнь Куань-Шоу [11]