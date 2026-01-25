Натурализация Педриньо, 400-я победа Джоковича, 5-е место в сингл-миксте

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 января 2026, 11:23 | Обновлено 25 января 2026, 11:34
Главные новости за 24 января на Sport.ua

ФК Шахтер. Педриньо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 24 января.

Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Педриньо может получить возможность защищать цвета «сине-желтых»

Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал
Матч закончился со счетом 2:0

Невероятный Собослаи не помог. Ливерпуль упустил ничью против Борнмута
Матч против Борнмута завершился поражением мерсисайдцев

Тоттенхэм вырвал ничью. Ман Сити без проблем обыграл Вулверхэмптон
Завершилось три матча 23-го тура АПЛ

Сергей РЕБРОВ – о возвращении Гуцуляка, игре Полесья и сборной Украины
Главный тренер сине-желтых посетил сборы житомирского клуба в Испании

Серия прервана. Кажаны сенсационно победили одного из лидеров Плюс-Лиги
Львовяне до этого потерпели поражения в восьми матчах подряд

Обошел соперника на старте. Бондарев одержал пятую победу в карьере в Ф4
Украинец доминирует на трассе Яс-Марина

Гейджи одолел Пимблетта в зрелищной битве и стал временным чемпионом UFC
Поединок за титул завершился победой американца единогласным решением

Сотворил историю. Aus Open: Джокович одержал 400-ю победу на Grand Slam
Новак переиграл Ботика Ван де Зандсхулпа и вышел в 1/8 финала в Мельбурне

Синнер выжил. Стали известны все пары 1/8 финала Aus Open 2026 у мужчин
Янник одержал непростую победу над Спиззири, Джокович прошел Ботика

Минус Осака и Носкова. Определены все пары 1/8 финала Aus Open у женщин
Киз, Анисимова, Свентек и Рыбакина пробились в четвертый раунд мейджора

Держались в лидерах. Сборная Украины – пятая в сингл-миксте в Нове Место
Украинская команда до последнего сражалась за топ-3

Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
«Сине-желтая» команда завершила гонку 14-й

Две украинки финишировали в цветочной зоне юниорского ЧЕ по биатлону
Виктория Хвостенко и Ксения Приходько замкнули топ-6

Сын экс-биатлониста сборной Украины попал в цветочную церемонию ЮЧЕ
Александр Биланенко-младший финишировал шестым в спринте

Сикан в Андерлехте: шаг вперед без шага назад
О новом клубе и перспективах экс-чемпиона мира

Николай Степанов
