Натурализация Педриньо, 400-я победа Джоковича, 5-е место в сингл-миксте

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 24 января.

Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву

Педриньо может получить возможность защищать цвета «сине-желтых»

Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал

Матч закончился со счетом 2:0

Невероятный Собослаи не помог. Ливерпуль упустил ничью против Борнмута

Матч против Борнмута завершился поражением мерсисайдцев

Тоттенхэм вырвал ничью. Ман Сити без проблем обыграл Вулверхэмптон

Завершилось три матча 23-го тура АПЛ

Сергей РЕБРОВ – о возвращении Гуцуляка, игре Полесья и сборной Украины

Главный тренер сине-желтых посетил сборы житомирского клуба в Испании

Серия прервана. Кажаны сенсационно победили одного из лидеров Плюс-Лиги

Львовяне до этого потерпели поражения в восьми матчах подряд

Обошел соперника на старте. Бондарев одержал пятую победу в карьере в Ф4

Украинец доминирует на трассе Яс-Марина

Гейджи одолел Пимблетта в зрелищной битве и стал временным чемпионом UFC

Поединок за титул завершился победой американца единогласным решением

Сотворил историю. Aus Open: Джокович одержал 400-ю победу на Grand Slam

Новак переиграл Ботика Ван де Зандсхулпа и вышел в 1/8 финала в Мельбурне

Синнер выжил. Стали известны все пары 1/8 финала Aus Open 2026 у мужчин

Янник одержал непростую победу над Спиззири, Джокович прошел Ботика

Минус Осака и Носкова. Определены все пары 1/8 финала Aus Open у женщин

Киз, Анисимова, Свентек и Рыбакина пробились в четвертый раунд мейджора

Держались в лидерах. Сборная Украины – пятая в сингл-миксте в Нове Место

Украинская команда до последнего сражалась за топ-3

Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ

«Сине-желтая» команда завершила гонку 14-й

Две украинки финишировали в цветочной зоне юниорского ЧЕ по биатлону

Виктория Хвостенко и Ксения Приходько замкнули топ-6

Сын экс-биатлониста сборной Украины попал в цветочную церемонию ЮЧЕ

Александр Биланенко-младший финишировал шестым в спринте

Сикан в Андерлехте: шаг вперед без шага назад

О новом клубе и перспективах экс-чемпиона мира