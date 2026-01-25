Натурализация Педриньо, 400-я победа Джоковича, 5-е место в сингл-миксте
Главные новости за 24 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 24 января.
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Педриньо может получить возможность защищать цвета «сине-желтых»
Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал
Матч закончился со счетом 2:0
Невероятный Собослаи не помог. Ливерпуль упустил ничью против Борнмута
Матч против Борнмута завершился поражением мерсисайдцев
Тоттенхэм вырвал ничью. Ман Сити без проблем обыграл Вулверхэмптон
Завершилось три матча 23-го тура АПЛ
Сергей РЕБРОВ – о возвращении Гуцуляка, игре Полесья и сборной Украины
Главный тренер сине-желтых посетил сборы житомирского клуба в Испании
Серия прервана. Кажаны сенсационно победили одного из лидеров Плюс-Лиги
Львовяне до этого потерпели поражения в восьми матчах подряд
Обошел соперника на старте. Бондарев одержал пятую победу в карьере в Ф4
Украинец доминирует на трассе Яс-Марина
Гейджи одолел Пимблетта в зрелищной битве и стал временным чемпионом UFC
Поединок за титул завершился победой американца единогласным решением
Сотворил историю. Aus Open: Джокович одержал 400-ю победу на Grand Slam
Новак переиграл Ботика Ван де Зандсхулпа и вышел в 1/8 финала в Мельбурне
Синнер выжил. Стали известны все пары 1/8 финала Aus Open 2026 у мужчин
Янник одержал непростую победу над Спиззири, Джокович прошел Ботика
Минус Осака и Носкова. Определены все пары 1/8 финала Aus Open у женщин
Киз, Анисимова, Свентек и Рыбакина пробились в четвертый раунд мейджора
Держались в лидерах. Сборная Украины – пятая в сингл-миксте в Нове Место
Украинская команда до последнего сражалась за топ-3
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
«Сине-желтая» команда завершила гонку 14-й
Две украинки финишировали в цветочной зоне юниорского ЧЕ по биатлону
Виктория Хвостенко и Ксения Приходько замкнули топ-6
Сын экс-биатлониста сборной Украины попал в цветочную церемонию ЮЧЕ
Александр Биланенко-младший финишировал шестым в спринте
Сикан в Андерлехте: шаг вперед без шага назад
О новом клубе и перспективах экс-чемпиона мира
