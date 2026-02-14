Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Апелляция Гераскевича отклонена, два спарринга Шахтера, неудача ПСЖ
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 10:23 | Обновлено 14 февраля 2026, 10:34
207
0

Апелляция Гераскевича отклонена, два спарринга Шахтера, неудача ПСЖ

Главные новости за 13 февраля на Sport.ua

14 февраля 2026, 10:23 | Обновлено 14 февраля 2026, 10:34
207
0
Апелляция Гераскевича отклонена, два спарринга Шахтера, неудача ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гераскевич

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 февраля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
CAS не удовлетворил иск украинского скелетониста

2A. Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Дилу
Команда Арды Турана вела в счете в три мяча, пропустив дважды

2B. Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции
Команда Турана подвела черту под зимним периодом подготовки

3A. Ренн шокировал ПСЖ, отгрузив три мяча Сафонову. Забарный сыграл весь матч
Подопечные Луиса Энрике не сумели подтвердить статус фаворита, уступив 1:3

3B. Бенфика с Трубиным в старте одолела Санта-Клару. Судаков вышел на замену
Подопечные Жозе Моуриньо сумели удержать преимущество

3C. Хет-трик Педру Нету помог Челси уничтожить Халл Сити в 1/16 финала Кубка Англии
В другом матче игрового дня «Рексхэм» с минимальным счетом одолел «Ипсвич»

4. Это фиаско. Украина U-17 на турнире пропустила 5 мячей от Израиля U-17
Команда Александра Сытника имеет 3 очка после 2 игр на турнире в Хорватии

5. ОФИЦИАЛЬНО. Уордли проведет бой против бывшего соперника Усика
Британец выйдет на ринг против бывшего чемпиона мира Даниеля Дюбуа

6A. Клебо выиграл третью гонку на ОИ-2026. Следующее золото – историческое
Йоханнес продолжил разносить соперников на Играх в Италии

6B. Фигурное катание. Определен победитель ОИ среди мужчин, Марсак – в топ-20
Украинский фигурист занял итоговое 19-е место

7A. Скелетон. Определен победитель Олимпиады после дисквалификации Гераскевича
В топ-3 вошли: Мэтт Уэстон, Аксель Юнг, Кристофер Гротхер

7B. Сноубординг. Определен победитель Олимпийских игр в дисциплине хафпайп
Золотую медаль ОИ-2026 получил Юто Тоцука из Японии

8A. ОИ-2026. Вожак стаи. Триумф Фийона-Майе в спринте, ограбление Жаклена
Норвежские биатлонисты ворвались в топ-3, оставив Эмильена сзади

8B. Фантастический француз, двойной подиум норвежцев и лидеры вне игры
О второй личной гонке в мужском биатлоне на Олимпиаде

9A. Пятница 13-го в Милане и Кортине. Как прошел 7-й день ОИ
Основные события пятницы на 25-й зимней Олимпиаде

9B. Медальный зачет ОИ-2026. Норвегия взяла 8-е золото и оторвалась от Италии
Хозяева Олимпиады идут на второй позиции с 6 золотыми медалями

10. И ломаного Франка не стоит. И ты, Тоттенхэм
О нездоровой тенденции в АПЛ относительно тренеров

По теме:
Жребий Лиги наций, Атлетико разгромил Барсу, дисквалификация Гераскевича
Погоня Ман Сити, отставки у Шпор и НФ, ассист Степанова, неудача Свитолиной
Шахтер уступил ЛНЗ, Свитолина выиграла дерби, шлем Гераскевича на ОИ
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
Зимние виды | 13 февраля 2026, 18:36 40
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича

CAS не удовлетворил иск украинца

В CAS дали комментарий по апелляции Гераскевича
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 11:35 8
В CAS дали комментарий по апелляции Гераскевича
В CAS дали комментарий по апелляции Гераскевича

Мэттью Риб не знает, сколько займет рассмотрение дела

«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
Футбол | 14.02.2026, 09:30
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом
Футбол | 14.02.2026, 08:02
Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом
Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Футбол | 13.02.2026, 20:01
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serebro1233
Правильне рішення,він би проєбав,навіть Ямайцям,а так,хоч увагу привернув суспільного!
Ответить
0
Популярные новости
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 26
Олимпийские игры
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 09:04 12
Футбол
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 4
Олимпийские игры
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
13.02.2026, 14:09
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем