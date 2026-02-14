Апелляция Гераскевича отклонена, два спарринга Шахтера, неудача ПСЖ
Главные новости за 13 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 февраля.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
CAS не удовлетворил иск украинского скелетониста
2A. Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Дилу
Команда Арды Турана вела в счете в три мяча, пропустив дважды
2B. Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции
Команда Турана подвела черту под зимним периодом подготовки
3A. Ренн шокировал ПСЖ, отгрузив три мяча Сафонову. Забарный сыграл весь матч
Подопечные Луиса Энрике не сумели подтвердить статус фаворита, уступив 1:3
3B. Бенфика с Трубиным в старте одолела Санта-Клару. Судаков вышел на замену
Подопечные Жозе Моуриньо сумели удержать преимущество
3C. Хет-трик Педру Нету помог Челси уничтожить Халл Сити в 1/16 финала Кубка Англии
В другом матче игрового дня «Рексхэм» с минимальным счетом одолел «Ипсвич»
4. Это фиаско. Украина U-17 на турнире пропустила 5 мячей от Израиля U-17
Команда Александра Сытника имеет 3 очка после 2 игр на турнире в Хорватии
5. ОФИЦИАЛЬНО. Уордли проведет бой против бывшего соперника Усика
Британец выйдет на ринг против бывшего чемпиона мира Даниеля Дюбуа
6A. Клебо выиграл третью гонку на ОИ-2026. Следующее золото – историческое
Йоханнес продолжил разносить соперников на Играх в Италии
6B. Фигурное катание. Определен победитель ОИ среди мужчин, Марсак – в топ-20
Украинский фигурист занял итоговое 19-е место
7A. Скелетон. Определен победитель Олимпиады после дисквалификации Гераскевича
В топ-3 вошли: Мэтт Уэстон, Аксель Юнг, Кристофер Гротхер
7B. Сноубординг. Определен победитель Олимпийских игр в дисциплине хафпайп
Золотую медаль ОИ-2026 получил Юто Тоцука из Японии
8A. ОИ-2026. Вожак стаи. Триумф Фийона-Майе в спринте, ограбление Жаклена
Норвежские биатлонисты ворвались в топ-3, оставив Эмильена сзади
8B. Фантастический француз, двойной подиум норвежцев и лидеры вне игры
О второй личной гонке в мужском биатлоне на Олимпиаде
9A. Пятница 13-го в Милане и Кортине. Как прошел 7-й день ОИ
Основные события пятницы на 25-й зимней Олимпиаде
9B. Медальный зачет ОИ-2026. Норвегия взяла 8-е золото и оторвалась от Италии
Хозяева Олимпиады идут на второй позиции с 6 золотыми медалями
10. И ломаного Франка не стоит. И ты, Тоттенхэм
О нездоровой тенденции в АПЛ относительно тренеров
