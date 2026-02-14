Апелляция Гераскевича отклонена, два спарринга Шахтера, неудача ПСЖ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 февраля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича

CAS не удовлетворил иск украинского скелетониста

2A. Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Дилу

Команда Арды Турана вела в счете в три мяча, пропустив дважды

2B. Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции

Команда Турана подвела черту под зимним периодом подготовки

3A. Ренн шокировал ПСЖ, отгрузив три мяча Сафонову. Забарный сыграл весь матч

Подопечные Луиса Энрике не сумели подтвердить статус фаворита, уступив 1:3

3B. Бенфика с Трубиным в старте одолела Санта-Клару. Судаков вышел на замену

Подопечные Жозе Моуриньо сумели удержать преимущество

3C. Хет-трик Педру Нету помог Челси уничтожить Халл Сити в 1/16 финала Кубка Англии

В другом матче игрового дня «Рексхэм» с минимальным счетом одолел «Ипсвич»

4. Это фиаско. Украина U-17 на турнире пропустила 5 мячей от Израиля U-17

Команда Александра Сытника имеет 3 очка после 2 игр на турнире в Хорватии

5. ОФИЦИАЛЬНО. Уордли проведет бой против бывшего соперника Усика

Британец выйдет на ринг против бывшего чемпиона мира Даниеля Дюбуа

6A. Клебо выиграл третью гонку на ОИ-2026. Следующее золото – историческое

Йоханнес продолжил разносить соперников на Играх в Италии

6B. Фигурное катание. Определен победитель ОИ среди мужчин, Марсак – в топ-20

Украинский фигурист занял итоговое 19-е место

7A. Скелетон. Определен победитель Олимпиады после дисквалификации Гераскевича

В топ-3 вошли: Мэтт Уэстон, Аксель Юнг, Кристофер Гротхер

7B. Сноубординг. Определен победитель Олимпийских игр в дисциплине хафпайп

Золотую медаль ОИ-2026 получил Юто Тоцука из Японии

8A. ОИ-2026. Вожак стаи. Триумф Фийона-Майе в спринте, ограбление Жаклена

Норвежские биатлонисты ворвались в топ-3, оставив Эмильена сзади

8B. Фантастический француз, двойной подиум норвежцев и лидеры вне игры

О второй личной гонке в мужском биатлоне на Олимпиаде

9A. Пятница 13-го в Милане и Кортине. Как прошел 7-й день ОИ

Основные события пятницы на 25-й зимней Олимпиаде

9B. Медальный зачет ОИ-2026. Норвегия взяла 8-е золото и оторвалась от Италии

Хозяева Олимпиады идут на второй позиции с 6 золотыми медалями

10. И ломаного Франка не стоит. И ты, Тоттенхэм

О нездоровой тенденции в АПЛ относительно тренеров