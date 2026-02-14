Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 10:51 | Обновлено 14 февраля 2026, 10:57
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Зимбру

14 февраля в 11:00 проходит контрольный поединок на сборах в Турции

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Зимбру
Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 11:00 встречаются Динамо Киев и команда Зимбру Кишинев из Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Зимбру Кишинев контрольные матчи УПЛ где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
