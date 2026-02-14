Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 11:00 встречаются Динамо Киев и команда Зимбру Кишинев из Молдовы.

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Зимбру

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube