14 февраля 2026, 10:51
59
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Зимбру
14 февраля в 11:00 проходит контрольный поединок на сборах в Турции
Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
14 февраля в 11:00 встречаются Динамо Киев и команда Зимбру Кишинев из Молдовы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Зимбру
Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube
