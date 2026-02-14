ВИДЕО. Буяльский и Ярмоленко. Динамо и Зимбру обменялись голами в 1-м тайме
У киевской команды в спарринге отличились опытные футболисты
Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
14 февраля в 11:00 встречаются Динамо Киев и команда Зимбру Кишинев из Молдовы.
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Команды обменялись голами в первом тайме (2:2). В дебюте матча Динамо пропустило гол.
Затем у киевской команды забили Виталий Буяльский (8 мин) и Андрей Ярмоленко (23 мин). Вскоре соперники сравняли счет (2:2).
Гол Андрея Ярмоленко
Видеозапись матча
