Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Буяльский и Ярмоленко. Динамо и Зимбру обменялись голами в 1-м тайме
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 11:54 | Обновлено 14 февраля 2026, 11:59
ВИДЕО. Буяльский и Ярмоленко. Динамо и Зимбру обменялись голами в 1-м тайме

У киевской команды в спарринге отличились опытные футболисты

ФК Динамо

Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 11:00 встречаются Динамо Киев и команда Зимбру Кишинев из Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Команды обменялись голами в первом тайме (2:2). В дебюте матча Динамо пропустило гол.

Затем у киевской команды забили Виталий Буяльский (8 мин) и Андрей Ярмоленко (23 мин). Вскоре соперники сравняли счет (2:2).

Гол Андрея Ярмоленко

Видеозапись матча

По теме:
Легендарный экс-футболист Динамо намерен вернуться к тренерской работе
Рух проводит спарринг с клубом Олимпия. Стартовые составы
Прикарпатье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев товарищеские матчи Андрей Ярмоленко учебно-тренировочные сборы Виталий Буяльский Зимбру Кишинев видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
