Агробизнес подписал новые контракты с тремя игроками
Один из лидеров Первой лиги сохранил ключевых исполнителей
Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Андрей Зинь, левый защитник Роман Слива и центральный полузащитник Богдан Козак поставили подписи под новыми годичными контрактами с «Агробизнесом». Предыдущие соглашения всех троих истекали в ноябре-декабре этого года.
Ранее «Агробизнес» покинули лучший бомбардир команды Максим Войтиховский, который по истечении контракта с волочиским клубом перейдет в «Буковину», а также защитник Андрей Богославский, полузащитник Кирилл Павлюк и нападающий Назарий Богомаз.
«Агробизнес» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. После 18 туров у команды Александра Чижевского 33 очка.
