Украина. Первая лига
13 декабря 2025, 10:52
Агробизнес подписал новые контракты с тремя игроками

Один из лидеров Первой лиги сохранил ключевых исполнителей

ФК Агробизнес.

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Андрей Зинь, левый защитник Роман Слива и центральный полузащитник Богдан Козак поставили подписи под новыми годичными контрактами с «Агробизнесом». Предыдущие соглашения всех троих истекали в ноябре-декабре этого года.

Ранее «Агробизнес» покинули лучший бомбардир команды Максим Войтиховский, который по истечении контракта с волочиским клубом перейдет в «Буковину», а также защитник Андрей Богославский, полузащитник Кирилл Павлюк и нападающий Назарий Богомаз.

«Агробизнес» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. После 18 туров у команды Александра Чижевского 33 очка.

