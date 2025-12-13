Агробизнес подписал новые контракты с тремя игроками

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Андрей Зинь, левый защитник Роман Слива и центральный полузащитник Богдан Козак поставили подписи под новыми годичными контрактами с «Агробизнесом». Предыдущие соглашения всех троих истекали в ноябре-декабре этого года.

Ранее «Агробизнес» покинули лучший бомбардир команды Максим Войтиховский, который по истечении контракта с волочиским клубом перейдет в «Буковину», а также защитник Андрей Богославский, полузащитник Кирилл Павлюк и нападающий Назарий Богомаз.

«Агробизнес» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. После 18 туров у команды Александра Чижевского 33 очка.