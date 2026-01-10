Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский форвард клуба Ла Лиги стабильно тренируется с основной командой
Испания
10 января 2026, 17:23
Украинский форвард клуба Ла Лиги стабильно тренируется с основной командой

Никита Александров занимается вместе с основой Хетафе и уже даже был заявлен на матчи

ФК Хетафе. Никита Александров

Как стало известно Sport.ua, 21-летний украинский форвард Хетафе Никита Александров стабильно тренируется с основной командой.

Вполне возможно, что во второй половине сезона Ла Лиги 2025/26 Александров дебютирует за Хетафе в официальных матчах.

Александров подписал контракт с Хетафе летом 2025 года, покинув систему Вильярреала. В сезоне 2025/26 Никита провел 11 матчей за дубль Хетафе в четвертом по силе дивизиона страны, голевыми действиями отличиться не сумел.

Александров уже четыре раза попадал в заявку Хетафе на матчи Ла Лиги, на поле пока что так и не вышел.

В таблице чемпионата Испании Хетафе занимает 11-е место с 21 очком.

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 19 16 1 2 53 - 20 18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид 49
2 Реал Мадрид 19 14 3 2 41 - 17 17.01.26 15:00 Реал Мадрид - Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид 45
3 Вильярреал 17 12 2 3 34 - 16 10.01.26 17:15 Вильярреал - Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка 38
4 Атлетико Мадрид 19 11 5 3 34 - 17 18.01.26 17:15 Атлетико Мадрид - Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид 38
5 Эспаньол 18 10 3 5 22 - 19 11.01.26 17:15 Леванте - Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол 33
6 Бетис 19 7 8 4 31 - 25 17.01.26 22:00 Бетис - Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона 29
7 Сельта 18 6 8 4 24 - 20 12.01.26 22:00 Севилья - Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол 26
8 Атлетик Бильбао 19 7 3 9 17 - 25 17.01.26 17:15 Мальорка - Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид 24
9 Эльче 18 5 7 6 24 - 23 10.01.26 22:00 Валенсия - Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче 22
10 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24 - 27 18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад 21
11 Хетафе 19 6 3 10 15 - 25 18.01.26 15:00 Хетафе - Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе 21
12 Севилья 18 6 2 10 24 - 29 12.01.26 22:00 Севилья - Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис 20
13 Осасуна 18 5 4 9 18 - 21 10.01.26 19:30 Жирона - Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна 19
14 Алавес 18 5 4 9 15 - 21 10.01.26 17:15 Вильярреал - Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес 19
15 Райо Вальекано 18 4 7 7 14 - 21 11.01.26 15:00 Райо Вальекано - Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия 19
16 Мальорка 18 4 6 8 20 - 26 11.01.26 15:00 Райо Вальекано - Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна 18
17 Жирона 18 4 6 8 17 - 34 10.01.26 19:30 Жирона - Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид 18
18 Валенсия 18 3 7 8 17 - 30 10.01.26 22:00 Валенсия - Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия 16
19 Леванте 17 3 4 10 20 - 29 11.01.26 17:15 Леванте - Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте 13
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9 - 28 17.01.26 19:30 Осасуна - Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка 13
Полная таблица

Никита Александров Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига тренировка инсайд new
