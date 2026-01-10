Украинский форвард клуба Ла Лиги стабильно тренируется с основной командой

Как стало известно Sport.ua, 21-летний украинский форвард Хетафе Никита Александров стабильно тренируется с основной командой.

Вполне возможно, что во второй половине сезона Ла Лиги 2025/26 Александров дебютирует за Хетафе в официальных матчах.

Александров подписал контракт с Хетафе летом 2025 года, покинув систему Вильярреала. В сезоне 2025/26 Никита провел 11 матчей за дубль Хетафе в четвертом по силе дивизиона страны, голевыми действиями отличиться не сумел.

Александров уже четыре раза попадал в заявку Хетафе на матчи Ла Лиги, на поле пока что так и не вышел.

В таблице чемпионата Испании Хетафе занимает 11-е место с 21 очком.

Таблица Ла Лиги 2025/26